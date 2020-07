Ballando con le Stelle, rivoluzione Milly Carlucci/ Giuria popolare e addio pubblico

Come si svolgerà la prossima edizione di Ballando con le stelle? È da un po’ che la domanda aleggia e che cerca risposta. Nelle ultime ore arrivano però indiscrezioni importanti che parlerebbero di una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. La pandemia di Coronavirus ha cambiato il modo di fare TV, impedendo la presenza del pubblico nei vari studi televisivi, cosa che ha bloccato molte trasmissioni in cui il pubblico è parte determinate del format. È per questo che Milly Carlucci avrebbe pensato di rivoluzionare la trasmissione, pensandola senza pubblico. In studio, stando a quanto riporta Francesco Fredella su liberoquotidiano.it, starebbero per arrivare i giudici popolari. Per quanto riguarda il pubblico, per eliminare il problema del distanziamento sociale arriveranno solo nuclei familiari.

Ballando con le stelle, giuria e pubblico: le novità della prossima edizione

A Tv sorrisi e canzoni, Milly Carlucci d’altronde ha dichiarato: “Le parole d’ordine sono due: felicità e sorrisi, perché ne abbiamo tanto bisogno. Ci serve una pausa di evasione mentale. Abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perché è così che la creatività si accende”. Queste le premesse per tornare dunque in scena con una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano. Va però precisato che al banco dei giudici torneranno – ancora una volta – Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Assicurati altri vip come e Roberta Bruzzone e Alberto Matano.



