Ballando con le stelle: Rossella Erra bersagliata sui social/ “Da chi è raccomandata?”

Ballando con le stelle, lavori in corso per la nuova edizione in onda da ottobre 2023

Con l’arrivo dell’estate, tutto – o quasi – si ferma; le temperature in aumento non frenano però le riflessioni in ambito televisivo. Sono infatti mesi cruciali per la definizione di quello che sarà il nuovo palinsesto del piccolo schermo che come sempre da settembre riparte con novità, ritorni e sorprese. In casa Rai le ultime settimane sono state roventi in tal senso, ma il futuro è ancora tutt’altro che definito. Tra i programmi sotto la lente d’ingrandimento c’è ovviamente la nuova edizione di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci: "La D'Urso a Ballando? Solo rumor"/ "Ecco la verità sulla giuria…"

Tra rumor e indiscrezioni che non dormono mai, è stata di recente Milly Carlucci a fare chiarezza sul futuro della nuova edizione di Ballando con le stelle, lasciando però diversi dubbi sui protagonisti. La conduttrice ha infatti confermato – in un’intervista per Il Messaggero – che il talent ripartirà il prossimo mese di ottobre; ha però aggiunto che per la definizione della giuria bisognerà attendere settembre mentre sono in corso valutazioni importanti per quello che sarà il cast dei concorrenti.

Nunzia De Girolamo nella giuria di Ballando con le stelle?/ Lei svela la verità

Ballando con le stelle, il sondaggio social: Rossella Erra presa di mira dagli hater

Nel merito delle curiosità, indiscrezioni e ipotesi sulla prossima stagione di Ballando con le stelle, ad alimentare l’hype è intervenuta la pagina social ufficiale di Ballando con le stelle. Su Instagram infatti, il format ha lanciato un vero e proprio sondaggio in vista delle novità che potrebbero interessare la nuova edizione in arrivo per il prossimo mese di ottobre. “Oggi vogliamo sentire la vostra su due figure fondamentali del programma! Chi vorreste come ‘Commentatore a bordo campo’ e ‘Giuria popolare’ ?”.

Chi c'è nella giuria si Ballando con le stelle 2024?/ Fagnani si tira fuori ma...

Il quesito proposto dalla pagina Instagram di Ballando con le stelle chiama dunque in causa due protagonisti del format e dunque non ipotetici nuovi ingressi. Nella foto sono presenti Rossella Erra e Alberto Matano, in “contesa” per due posti di spicco. Tra i commenti i fan si sono sbizzarriti nell’offrire la propria opinione, forse mettendo in evidenza una preferenza piuttosto lampante. Inevitabile notare come molti siano “contro” l’esperta di gossip e dunque a favore del conduttore. “La Erra No… Tra l’altro vedo che non piace a nessuno ma continuano a riconfermarla!“, scrive così un utente, e ancora: “La Erra da chi è raccomandata? Sempre i soliti…“. Questi alcuni dei commenti più duri estrapolati dal post pubblicato su Instagram. Il giudizio nei confronti di Rossella Erra appare dunque – ingiustamente forse – piuttosto duro. Non resta a questo punto che scoprire quali saranno le scelte dei vertici del programma per la nuova edizione di Ballando con le stelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA