Ballando con le stelle, Samuel Peron con Vittoria Schisano/ Marco De Angelis a casa

Colpo di scena a Ballando con le stelle 2020. Sabato 31 ottobre, sulla pista di Raiuno, tornerà a ballare Samuel Peron. Lo storico maestro che avrebbe dovuto affiancare Rosalinda Celentano prima di risultare positivo al coronavirus, affiancherà Vittoria Schisano nello spareggio contro la Celentano e Tinna Hoffmann che aprirà la prossima puntata. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. “Settimana difficile per il nostro medical drama. Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono stati colpiti da intossicazione alimentare. Nel caso di Marco particolarmente grave e siccome Vittoria (Schisano ndr) è allo spareggio e non può essere lasciata sola e allora per accompagnarla nello spareggio tornerà Samuel Peron”, ha detto la conduttrice che si era trasformata in ballerina con una notte ballando proprio con Samuel Peron.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: MARCO DE ANGELIS A CASA PER INTOSSICAZIONE

Samuel Peron prenderà così il posto di Marco De Angelis, messo ko da un’intossicazione abbastanza grave come aveva spiegato la stessa Vittoria Schisano durante una diretta Instagram con Giovanni Ciacci spiegando di non essere ancora riuscita a provare il ballo per lo spareggio. Essendo giunti ad una fase importante del talent show, Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le stelle hanno così deciso di fare un’eccezione permettendo alla Schisano di potersi esibire con un altro maestro. “Dopo esser stato diversi giorni abbastanza male, con la paura che si trattasse del “bastardo”, ieri ho effettuato un tampone risultato fortunatamente negativo. In realtà si trattava di un’ intossicazione alimentare e l’unico modo per curarla completamente a malincuore è il riposo. Mi dispiace tanto Vittoria Schisano, pensare di non essere li presente in sala ogni giorno e soprattutto di non esserlo questo Sabato a condividere con te tutto, la gioia, l’ansia, l’adrenalina mi fa male“, ha scritto su Instagram. “Ma sei in buone mani, Samuel Peron è un maestro eccezionale e spaccherete”, ha concluso.





