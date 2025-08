Scandalo nella versione inglese di Ballando con le stelle: due membri del cast hanno ricevuto una pesantissima accusa.

Mentre in Italia, Milly Carlucci è alle prese con la ricerca dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, Strictly Come Dancing, la versione inglese del format, è alle prese con uno scandalo. Secondo quanto fa sapere The Sun, due personaggi membri del cast avrebbero fatto uso di cocaina durante la ripresa dello show. The Sun, nel riportare la notizia, non svela se i personaggi accusati siano dei ballerini o dei vip. Tuttavia, a denunciare l’accaduto è stato il tenore gallese Wynne Evans, escluso da Strictly Come Dancing dopo aver pubblicamente definito un collega del programma, Jamie Borthwick, «Spitroast» («spiedino»).

Sempre stando alle notizie riportate da The Sun, pare che gli altri membri del cast fossero a conoscenza della situazione. Una fonte, infatti, ha rivelato di aver sentito due vip commentare tra loro nel backstage: «Hai visto le loro pupille… sono fuori di testa».

La reazione della BBC all’accusa: aperta un’indagine su Strictly Come Dancing

Di fronte alla denuncia del tenore gallere Wynne Evans e alla diffusione della notizia, la BBC ha affidato il caso ad un team di avvocati aprendo anche un’indagine interna per capire la fondatezza dell’accusa. Sulla vicenda la BBC ha dichiarato a Sky News UK: «Abbiamo protocolli chiari per gestire qualsiasi reclamo serio ci venga presentato. Invitiamo sempre le persone a contattarci in caso di dubbi. Non sarebbe opportuno per noi rilasciare ulteriori commenti».

Non è il primo scandalo che coinvolge il programma inglese. Esattamente come nelle precedenti occasioni, la BBC prova a fare chiarezza il prima possibile. Nel frattempo, la notizia è già diventata virale superando anche i confini dell’Inghilterra.