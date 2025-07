Sophia Berto - ballerina professionista di Ballando con le stelle - ha raccontato sui social di uno spiacevole incidente in sala prove.

Incidente sfortunato per Sophia Berto durante una sessione di prove; la giovane ballerina professionista di Ballando con le stelle ha raccontato con un video sui social di una disavventura tutt’altro che piacevole che l’ha costretta a ricorrere alle cure presso il pronto soccorso.

Nel corso della passata edizione del talent condotto da Milly Carlucci ha gareggiato al fianco di Tommaso Marini; un percorso che ha richiamato copiosi apprezzamenti e complimenti a conferma del suo talento anche in qualità di spalle e insegnante.

E’ così cresciuto anche il seguito sui social e non mancano aggiornamenti quotidiani da parte di Sophia Berto anche quando si tratta di raccontare esperienze tutt’altro che piacevoli come la rovinosa caduta di qualche ora fa durante una presa di danza.

Come sta Sophia Berto? Dopo aver ricevuto le cure necessarie in ospedale, la ballerina di Ballando con le stelle ha aggiornato i fan a proposito delle sue condizioni di salute mediante un simpatico video sui social. La 21enne ha ironizzato sulla brutta caduta durante le prove di una coreografia ma in realtà le conseguenze sono state tutt’altro che piacevoli.

Infortunio Sophia Berto, trauma cranico dopo il ‘volo’ durante una presa di ballo

“Volare al pronto soccorso”, si legge nella didascalia del reel pubblicato su Instagram dove ha incluso anche il momento della rovinosa caduta che ha reso necessaria la corsa in ospedale. Durante una presa, Sophia Berto è cascata sbattendo il volto sul terreno e stando alle conseguenze si sarebbe trattato di una botta tutt’altro che di lieve entità. Nel video postato sui social c’è infatti anche il referto dopo la visita al pronto soccorso: trauma cranico, con tanto di foto a letto con il collare per tenere fermo il collo. Proprio nello scatto manda simpaticamente un bacio ai fan in apprensione; a testimonianza della positività di Sophia Berto anche in momento decisamente sfortunato.

