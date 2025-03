Mai come lo scorso anno Ballando con le stelle ha avuto un successo clamoroso presso il grande pubblico che lo ha premiato il sabato sera contro Tu sì que vales, che negli anni era diventato quasi imbattibile. Milly Carlucci e la sua squadra di lavoro hanno messo assieme un cast davvero fortissimo che ha poi visto la vittoria di Bianca Guaccero.

La Rai ha dato il via libera per lo spin-off di Ballando con le stelle da mandare in onda in primavera in prima serata sul primo canale. Dovrebbero essere quattro puntate di venerdì con la stessa giuria di sempre perché si sa: squadra che vince non si cambia. Quindi il pubblico ritroverà Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Quindi sembra che non abbia ascoltato l’appello di Samuel Peron che le chiedeva di cambiare la giuria dato che li considera ripetitivi.

Ballando con le stelle spin-off: come sarà il programma di Milly Carlucci

Ivan Zazzaroni nel programma Tango ha confermato lo spin-off di Ballando con le stelle: dovrebbero essere quattro puntate da mandare in onda per venerdì (stando a Davide Maggio: dal 9 al 30 maggio), così da evitare lo scontro con Amici di Maria De Filippi che promette di fare grandi ascolti. Ma come saranno queste puntate speciali? Di cosa tratterà il programma in questione?

Stando alle anticipazioni circolate nelle ultime settimane lo show di Milly Carlucci dovrebbe essere una grande festa per celebrare il dancing show come merita. Il pubblico potrà rivedere molti concorrenti storici oltre a esserci un piccolo game all’interno dove saranno scelti alcuni dei maestri che saranno presenti nella prossima edizione in onda dopo la pausa estiva. Si sa che la conduttrice è già all’opera sulla prossima edizione di Ballando: saprà superarsi? Coloro che seguono da molti anni il programma sono sicuri di sì.

