Ballando con le Stelle: la d’Urso corteggiata, Pascale solo ospite! E Milly tiene nascosto un nome top secret.

Ballando con le Stelle sta per prepararsi alla nuova edizione, e anche se manca ancora qualche mese all’inizio della prossima stagione, i rumor sui nomi dei ballerini cominciano a circolare. Ogni anno Milly Carlucci inizia preventivamente uno studio oculato sui concorrenti, pensando a chi potrebbe rendere la gara di ballo davvero speciale. Sembrano essere riconfermati tutti i giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, sempre in pole position da tante edizioni a giudicare gli aspiranti danzatori.

Ma passiamo a scoprire le ultime novità. Secondo alcune indiscrezioni, Chiquito potrebbe essere uno dei nuovi ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Si tratta di Yovanny De Jesus Moreta, che finalmente riesce ad entrare ufficialmente nel tanto ambito cast della trasmissione Rai. Per quanto riguarda i vip che si destreggeranno a ballare, continua a spuntare il nome di Chiara Ferragni. Lo scorso anno l’imprenditrice digitale è stata corteggiata da Milly Carlucci, invano, dato che non ha accettato la proposta di mettersi in gioco come ballerina per il programma.

Ballando con le Stelle, Francesca Pascale ballerina per una notte?

Continua poi il corteggiamento di Milly Carlucci nei confronti di Barbara d’Urso, che nella scorsa edizione è approdata a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Potrebbe partecipare anche Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia, mentre spuntano anche altri nomi importanti secondo Il messaggero, che ha dichiarato: “Possibile partecipazione anche per l’ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice Lorena Bianchetti. In lizza pure il cantante Rosa Chemical che, a Sanremo 2023, baciò Fedez”. Pare invece confermato il nome di Francesca Pascale come ballerina per una notte, mentre al momento Milly Carlucci custodisce un segreto bomba: un nome che farà impazzire i fan non appena sarà svelato. Chi sarà mai?