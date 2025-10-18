Ballando con le stelle 2025, Francesca Fialdini: "Bianca Guaccero gelosa di me e Giovanni? Ecco verità" Esplode contro il gossip

Ballando con le stelle 2025, Francesca Fialdini e le voci di un flirt con Giovanni Pernice: “Stimo Bianca Guaccero”

Sono una delle coppie più talentuose e affiatate di Ballando con le stelle 2025 e, al momento, hanno portato a casa tre vittorie su tre. Stiamo parlando della coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che è tra le favorite alla vittoria finale. La conduttrice sin dalla prima puntata ha dimostrato di essere un vero e proprio talento nel ballo ma a molti non è sfuggita l’eccessiva chimica tra i due tanto che sono esplosi i rumor sul fatto che potesse nascere un possibile flirt tra Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e che addirittura Bianca Guaccero fosse gelosa del loro rapporto.

A smentire le voci ci ha pensato la diretta interessata, Francesca Fialdini, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha smorzato il gossip: “Conosco Bianca, l’ho intervistata, ho stima di lei, e so quanto abbia vissuto con entusiasmo e impegno quell’esperienza.” E dopo aver ribadito la stima e l’affetto per la conduttrice e attrice pugliese, la conduttrice di Da noi…a ruota libera e concorrente di Ballando con le stelle 2025 si è espressa anche sul suo maestro di ballo.

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Francesca Fialdini ha smentito le voci di una nascente sintonia con il suo maestro a Ballando con le stelle 2025 rinnovando però la stima sia umana che professionale: “Giovanni è un professionista straordinario, molto rigoroso, e lavorare con lui significa davvero non potersi permettere scorciatoie. È anche per questo che mi sto impegnando così tanto: so di avere accanto un Maestro che non solo pretende il massimo, ma che sa tirarlo fuori con pazienza e determinazione. Poi, se porta anche fortuna… meglio ancora!” E del resto lo stesso maestro già nella scorsa puntata alle insinuazioni di Selvaggia Lucarelli aveva ammesso di amare solo la sua compagna Bianca Guaccero.