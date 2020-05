Ballando per amore/ Su Rai 2 il film con Jennie Garth (oggi, 5 maggio 2020)

Pubblicità

Ballando per amore va in onda su Rai 2 per il primo pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 è distribuita con titolo originale A Time to Dance. La regia della pellicola è stata curata da Mike Rohl il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti attori anche piuttosto famosi tra cui Jennie Garth, Corbin Bernsen, Dan Payne, Chanelle Peloso e Markian Tarasiuk.

Ballando per amore, la trama del film

Ecco la trama di Ballando per amore. In una piccola cittadina americana vivono da una donna di nome Abby e suo marito John. Il loro amore va avanti da diversi anni ed in particolar modo, dopo essersi conosciuti nel periodo del liceo, hanno praticamente fatto coppia fissa per oltre 25 anni. Agli occhi dei propri conoscenti e della gente, il loro matrimonio viene visto come un punto di riferimento ed un esempio da seguire. Tuttavia, la loro felicità è soltanto apparente in quanto, con il trascorrere degli anni, l’amore e la passione che li aveva legati poco alla volta stava inesorabilmente svanendo. Questa mancanza di sintonia e soprattutto di passione aveva reso la loro quotidianità piuttosto difficile giacché fatta di tante discussioni anche per motivi piuttosto futili. I due si rendono conto ad un certo punto che la loro vita non può essere più condivisa e che sia meglio lasciare che ognuno prenda la propria strada. Tuttavia, prima di dar seguito a questa loro intenzione, vogliono informare i propri figli spiegando loro come questa decisione sia necessaria anche per tutelare la loro felicità. Prima di parlare con la loro figlia più grande, vengono però messi al corrente di una novità piuttosto importante.

Infatti, la ragazza da alcuni mesi frequenta un uomo con il quale ha saputo mettere in essere un rapporto molto solido e felice tant’è che ha deciso di informare i propri genitori delle loro intenzioni di convolare a nozze. I due genitori, ben sapendo come la loro separazione potrebbe rappresentare un motivo di forte dissenso e magari di destabilizzazione per quanto concerne il matrimonio della figlia, decidono di mantenere segreto questo loro intendimento fino a che il matrimonio non si sarà celebrato. I due genitori sono quindi costretti a far finta di star bene insieme e quindi trascorrono gran parte del loro tempo libero anche insieme ai figli aiutando soprattutto la donna nella preparazione del suo matrimonio. La nuova convivenza forzata rappresenterà un’incredibile opportunità per i due per riscoprire un rapporto d’amore. I due si renderanno conto come ci sia ancora spazio per loro e quindi decidono di lasciar perdere la separazione e quindi riprendere la loro vita coniugale di sempre, ma stavolta con maggiore passione e soprattutto con maggiore complicità.



