Selvaggia Lucarelli stuzzica Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 sulla questione 'minutaggio D'Urso', lei replica spiazzando

La puntata di Ballando con le stelle 2025 dell’8 novembre si è aperta con lo spareggio tra Nancy Brilli ed Emma Coriandoli, conclusosi con l’eliminazione della seconda. Prima dell’esito del televoto, entrambe le concorrenti hanno avuto modo di ascoltare il parere della giuria ed è lì che Selvaggia Lucarelli ha subito tirato in ballo una questione spinosa che ha popolato il gossip negli ultimi giorni. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale Brilli sarebbe scontenta del non avere lo stesso spazio di Barbara D’Urso sul palco di Ballando, motivo per il quale avrebbe chiesto al suo avvocato di monitorare quanti sono effettivamente i minuti in pista della D’Urso.

Ballando con le stelle, problemi tecnici e clip salta: Milly Carlucci ferma tutto/ "Danno per concorrenti"

Nancy Brilli nega l’indiscrezione su Barbara D’Urso e il conteggio dei minuti a Ballando con le stelle 2025

Una notizia che ha fatto il giro del web e che Lucarelli ha portato a galla anche in diretta a Ballando con le stelle, chiedendo alla diretta interessata conferma o smentita. “Questa cosa mi giunge nuova”, ha replicato Nancy Brilli, parlando di una cosa “molto fantasiosa”. Alla Lucarelli che ha incalzato l’attrice, ha replicato: “Non la sapevo, la so da te. Adesso mi informo e te la dico, la leggerò e ti dirò”. Brilli ha insomma negato la notizia, dicendo di esserne totalmente all’oscuro, ma c’è chi sul web non ci crede del tutto.