Ballare per un sogno, Italia 1/ Quando l’amore per la danza vince su tutto, oggi, domenica 9 luglio 2023

Ballare per un sogno, diretto da Darren Grant

Domenica 9 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle 16,25, il film drammatico del 2008 Ballare per un sogno. La pellicola è diretta da Darren Grant, regista americano di televisione, film e video musicali come quello del celebre brano degli anni 2000 Survivor delle Destiny’s Child. La sceneggiatura è stata scritta da Grant e Duane Adler, autori esperti di questo genere cinematografico e che avevano già realizzato la trama di Save the Last Dance e Step Up.

La protagonista di Ballare per un sogno, Lauryn Kirk, è interpretata dall’attrice Mary Elizabeth Winstead, nota per aver preso parte a numerose pellicole di successo come Grindhouse – A prova di morte, diretto da Quentin Tarantino, e Die Hard – Vivere o morire con Bruce Willis. Al suo fianco nei panni del deejay Russ, l’attore e cantante Riley Smith, voce solista della band The Life of Riley. Smith è apparso in diverse serie televisive molto amate dal pubblico come 90210, Nashville e True Blood.

La trama del film Ballare per un sogno, non bisogna mollare mai

Ballare per un sogno racconta la storia della giovane Lauryn (Mary Elizabeth Winstead), una ragazza che vive una situazione molto difficile e diversa da quella delle sue coetanee più spensierate: entrambi i suoi genitori sono venuti a mancare e lei si occupa dell’officina di famiglia con il fratello Joel (John Reardon). Lauryn però ha un’unica grande passione: la danza. Nonostante i mille impegni e le tante difficoltà quotidiane, riesce comunque a ritagliare qualche momento per potersi allenare. Il suo sogno è di riuscire a partecipare alle audizioni per la Chicago School of Music and Dance, una scuola di danza molto prestigiosa per diventare una grande ballerina.

Purtroppo il provino non va come aveva sperato: l’esaminatore infatti la manda via senza neanche farle terminare il numero, poiché preferisce una ballerina con movenze più femminili rispetto a quelle dell’hip-hop.

Lauryn ormai si vede costretta a tornare nel suo piccolo paese di campagna e raccontare al fratello tutto quello che è successo.

Arriva però in modo inaspettato la proposta di Dana (Tessa Thompson), una giovane ballerina e cameriera con cui Lauryn ha fatto amicizia: la ragazza le propone di iniziare a lavorare come contabile presso un locale di burlesque, proprietà di Brenda. Lauryn all’inizio non è molto convinta ma non avendo molte opzioni decide di accettare.

Notte dopo notte la passione per il ballo diventerà sempre più irrefrenabile: spinta da Russ (Riley Smith), il deejay del locale, il lavoro di Lauryn prenderà una piega inaspettata. Una delle ragazze una sera non può esibirsi e Russ propone proprio Lauryn come sostituta, dopo averne scoperto il talento. L’esibizione è un successo e Lauryn guadagna nuovamente l’entusiasmo e la fiducia. Riuscirà a realizzare il suo sogno?











