Ballare per un sogno/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead

Ballare per un sogno, film di Italia 1 diretto da Darren Grant

Ballare per un sogno va in onda oggi, domenica 10 luglio, su Italia 1 a partire dalle 16.25. Il film musicale del 2008 è stato distribuito da Medusa Film e prodotto da The Mayhem Projet. La regia è di Darren Grant. Questa è l’unica pellicola che ha diretto perché si è sempre dedicato a curare la regia di serie televisive, finora ne ha dirette diciotto.

L’attrice principale è Mary Elizabeth Winstead, in 17 anni di carriera ha diretto ventitrè film e tre serie televisive. In giovane età si mostra interesse per il canto e la danza. Dopo un’esilarante esperienza nei teatri di Broadway, ottiene a soli tredici anni partecipazioni in alcune serie tv Terra promessa e Il tocco di un angelo.

Nel suo curriculum sono presenti molti titoli di film horror dove ha avuto parti più o meno importanti come: Final destination 3, Black Christmas un Natale rosso sangue, Grindhouse a prova di morte, La Cosa, La legenda del cacciatore di vampiri. Ha lavorato al fianco di Bruce Willis ed è stata diretta da Quentin Tarantino.

Il protagonista maschile è Riley Smith, in 19 anni di carriera ha interpretato sette film e tre serie televisive. Per Mary Elizabeth Winstead, che interpreta Lauryn nel film non stato difficile calarsi nella parte perché da bambina ha studiato danza. L’attore Roiley Smith che nella pellicola interpreta il deejay che sogna di realizzare musica per suo conto, è il frontman del gruppo The life of Riley. Gli sceneggiatori Adler e Grant hanno lavorato insieme anche in Step Up e Save the last dance.

Ballare per un sogno, la trama del film

Leggiamo la trama di Ballare per un sogno. Lauryn nonostante sia una giovane ragazza, ha una maturità da donna adulta. Rimasta orfana troppo presto dei suoi genitori, ha dovuto rimboccarsi le maniche e per sopravvivere insieme al fratello Joel hanno continuato a portare avanti l’officina di famiglia. Lauryn ha un sogno, diventare ballerina, per questo dopo il lavoro si dedica agli allenamenti, perché il suo desiderio è di farsi ammettere alla Chicago School of Music and Dance. Il giorno delle audizioni, Lauryn già si immagina un futuro da ballerina.

Si presenta davanti agli esaminatori decisa a portarsi a casa la vittoria, ma la sua coreografia viene subito interrotta perché l’esaminatore non è un appassionato dell’hip hop e gradisce movenze più femminili nella danza. Con i sogni caduti a pezzi, Lauryn torna nell’Indiana nella sua cittadina di campagna per raccontare la disavventura a suo fratello. Prima di rivelare a Joel come si è concluso il suo provino,

Dana cameriera e brava ballerina, le propone un lavoro da contabile in un locale dove vengono presentati spettacoli di burlesque. L’ambiente non le piace molto, ma non ha altra scelta, per cui decide di accettare l’impiego, ma per lei è difficile reprimere la passione per la danza e Russ, il deejay del locale si accorge del suo talento.

