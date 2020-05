Ballare per un sogno/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead (26 maggio)

Pubblicità

Ballare per un sogno va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 negli Stati Uniti d’America è distribuita in Italia dalla Medusa Film. La regia è stata curata Darren Grant, il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Duane Adler e Nicole Avril, il montaggio è stato eseguito da Scott Ricther, le musiche della colonna sonora sono state composte da Paul Haslinger mentre la fotografia è stata curata da David Claessen. Nel cast sono presenti tra gli altri Mary Elizabeth Winstead, Riley Smith, Tessa Thompson, Julissa Bermudez, John Reardon e Karen LeBlanc.

Ballare per un sogno, la trama del film

Ecco la trama di Ballare per un sogno. In una piccola cittadina dello Stato dell’India vivono due fratelli Joel e Lauryn che purtroppo hanno dovuto fare i conti con la prematura morte di entrambi i genitori. Questo ha richiesto per entrambi enormi sacrifici ed in particolar modo di doversi occupare dell’officina di famiglia mettendo da parte quelle che erano le loro aspirazioni ben differenti. In particolare, soprattutto la ragazza ha sempre immaginato per sé un futuro nel mondo della danza anche per sfruttare le sue incredibili caratteristiche fisiche. Tuttavia questo non sarà un problema in quanto con grande passione e spirito di sacrificio lei troverà i ritagli di tempo per potersi allenare duramente e migliorare la propria tecnica con l’obiettivo di partecipare ad un importante concorso che si tiene a Chicago e che permette di entrare in una prestigiosa scuola di danza. Purtroppo l’audizione non va come lei avrebbe voluto e meritato, il che rappresenta un’enorme delusione e motivo di sconforto.

Non volendo tornare a casa, decide di accettare la proposta di un’amica ballerina la quale la ospita nella propria casa e le permette lavorare come contabile in un locale di burlesque. Sarà proprio in questo ambiente che la ragazza saprà trovare nuove motivazioni e soprattutto l’amicizia di un musicista che decide di proporla come ballerina dello stesso locale avendo notato in lei un enorme talento. Dovrà però tornare nella piccola cittadina per aiutare il fratello ormai sommerso dai debiti e costretto a chiudere l’officina. Tuttavia, sarà proprio il fratello, che dopo aver scoperto il segreto e le capacità artistiche della sorella, a spingerla nuovamente nel riprovare le audizioni per entrare nella prestigiosa scuola di Chicago. Questa volta la ragazza avrà la possibilità di preparsi in maniera più approfondita a questo importante evento in quanto suo fratello le darà tutto il supporto di cui necessita e soprattutto sarà lui ad occuparsi di tutte le principali esigenze dell’officina di famiglia.



