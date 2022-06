Ballare per un sogno/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead

Scopri il cast del film Ballare per un sogno

Ballare per un sogno va in onda dalle ore 16.30 di oggi, 5 giugno, su Italia 1. Il film, girato nel 2008 da Darren Grant, è di genere drammatico e ha una durata complessiva di 90 minuti. Per quanto riguarda la sceneggiatura, questa è stata scritta dallo stesso Darren Grant e da Duane Adler, i quali collaborarono già per la scrittura di Step Up e Save the last dance, entrambi sullo stesso genere. Come protagonista principale c’é Mary Elizabeth Winstead nei panni di Lauryn Kirk, mentre come comprimari troviamo Riley Smith e Tessa Thompson. Tutta la pellicola, trattandosi di un genere prettamente improntato sul ballo e sulla danza, presenta una colonna sonora decisamente variegata, spaziando da temi più classici fino al pop moderno. La distribuzione della pellicola, nelle sale italiane, è iniziata il 3 aprile 2009; il film si inserisce di diritto tra quelle produzioni incentrate sull’importanza del ballo e sulle note positive che tale passione riesce a trasmettere.

Ballare per un sogno, la trama del film

Il film Ballare per un sogno narra le vicende di due fratelli orfani di genitori: la madre, infatti, muore quando la protagonista ha solo 10 anni, mentre il padre muore successivamente d’infarto. I due fratelli, i quali vivono nello stato dell’Indiana, devono quindi farsi forza e cercare di portare avanti l’officina tra mille difficoltà, mettendo anche da parte i loro sogni. Sì, perché i due fratelli hanno sicuramente sogni e aspirazioni diversi, che però non riescono tuttavia a conciliare a causa del fatto che, rimasti orfani, si trovano nella condizione scomoda di dover provvedere a sé stessi senza che nessuno accorra in loro aiuto. In particolar modo la sorella Lauryn soffre la piega che la sua vita sta prendendo, ritrovandosi quindi nella condizione difficile di dover lavorare e pensare alla sua passione: nonostante i tanti impegni necessari per assicurarsi da mangiare, infatti, Lauryn è perfettamente in grado di ritagliarsi lo spazio necessario per allenarsi, danzare ed entrare così nella prestigiosa accademia di danza di Chicago. Quando però la sua audizione viene respinta, Lauryn si sente persa: non avendo più il coraggio di tornare a casa, comincia a lavorare in un locale di burlesque: qui viene scoperta dal deejay che ha il sogno di produrre musica propria, e le propone effettivamente di mettere da parte ogni vergogna e di esibirsi. La sua esibizione lascerà il pubblico davvero sconvolto, dando così la forza a Layrin di proseguire il suo sogno.

