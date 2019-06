Ballata per Genova/ Diretta e ospiti: conducono Amadeus e Antonella Clerici

Venerdì 14 giugno in diretta su Rai 1 dalle 21.25 e in contemporanea su Rai Radio1, da Genova, Amadeus e Antonella Clerici con Luca e Paolo e Lorella Cuccarini conducono una serata di solidarietà e spettacolo per celebrare il fascino e la grandezza umana che la città ligure ha dimostrato in occasione del crollo del Ponte Morandi. Sarà così l’occasione per riabbracciare simbolicamente Genova che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare diverse tragedie. La serata andrà in onda da Piazzale Kennedy dove sono attese circa 12mila persone. Sono tantissimi gli artisti del mondo dello spettacolo italiano che hanno scelto di essere presenti alla serata di solidarietà per Genova, mettendo a disposizione della città ligure la propria arte. Insieme ad Amadeus e Antonella Clerici e a Luca e Paolo che di Genova hanno i natali, sul palco, si alterneranno alcune delle voci più belle della musica italiana.

GLI OSPITI DI BALLATA PER GENOVA

Sul palco di Ballata per Genova non mancheranno le grandi voci nate nella città ligure: ci sarà, infatti, la classe e la raffinatezza di Gino Paoli con Danilo Rea; Cristiano De Andrè omaggerà l’immenso talento artistico del padre Fabrizio. Ci sarà, inoltre, la musica di Gigi D’Alessio, di Raf e Umberto Tozzi e per i più giovani quella di Arisa, The Kolors, Elodie, Irama. E ancora: Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio De Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri). E poi Laura Pausini e Biagio Antonacci che saranno presenti in collegamento da Roma. Spazio, poi, al talento di Anna Mazzamauro legata alla figura di Paolo Vilaggio. Saranno, inoltre, presenti, anche l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini e il bomber Roberto Pruzzo come rappresentanti del mondo dello sport. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall’orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

BALLATA PER GENOVA: RACCOLTA FONDI SOLIDALE PER LA CITTA’

Nel corso della serata, pensata e organizzata per scopi benefici, sarà lanciata anche la raccolta fondi denominata “Anch’io per Genova” – il cui scopo è finanziare un progetto di riqualificazione urbana della zona colpita dal crollo di Ponte Morandi, per regalare alla città anche il “Parco del Mare. Per fare una donazione, basta inviare un sms o telefonare da rete fissa al numero solidale 45585. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ogni SMS e di 5 euro per ogni chiamata fatta da rete fissa.



