Ballerini Battiti Live 2022: chi sono?/ Da Amici a Trani: Cosmary e Tommaso Stanzani, amicizia speciale e…

Ballerini Battiti Live 2022: grande successo per gli ex allievi di Amici

Martedì 2 agosto, in prima serata, Italia 1 trasmette l’ultima tappa del Battiti Live 2022 registrata lo scorso 10 luglio nella splendida cornice di Trani. Quella di questa sera sarà l’ultima volta sul palo dello show itinerante di Radio Norba non solo per i conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ma anche per i ballerini che hanno accompagnato le esibizioni degli artisti in ogni tappa. Per il corpo di ballo è stata un’esperienza unica e per molti ballerini anche la prima, importante esperienza professionale dopo la scuola di Amici. Sono davvero tanti, infatti, gli ex allievi della scuola di Maria De Filippi che hanno calciato il palco di Battiti Live come Nunzio, Christian Cosmary, Martina Miliddi e Tommaso Stanzani.

Per quest’ultimo, contrariamente ai colleghi, è stata la seconda esperienza sul palco del Battiti Live. La sua professionalità e la sua precedente avventura gli hanno così permesso di diventare un punto di riferimento per gli ex allievi di Amici e, per lui, è arrivata una dedica davvero speciale.

La dedica di Cosmary per Tommaso Stanzani

Tra gli allievi della scorsa edizione della scuola di Amici che hanno conquistato il palco del Battiti Live 2022 c’è Cosmary Fasanelli. La ballerina che non è arrivata alla fase serale del talent show di Maria De Filippi, è riuscita a realizzare il sogno di ballare su un balco importante entrando nel corpo di ballo del Battiti Live dove è stata accolta da Tommaso Stanzani con cui ha avuto più volte la possibilità di esibirsi.

E proprio al fidanzato di Tommaso Zorzi, Cosmary ha voluto fare una dedica speciale. Dopo aver pubblicato alcune foto di una loro coreografia di coppia, Cosmary ha scritto: “Ballare con te rende tutto più magico. Grata sempre”. Immediata la risposta di Stanzani: “Amore tu sai”, ha scritto Tommaso.

