Balletto Cuoricini Coma Cose, un successo virale

Con la canzone “Cuoricini” i Coma Cose hanno portato al Festival di Sanremo 2025 un messaggio per i giovani, affinché spengano i telefoni e si godano il tempo, ma la loro hit rischia di produrre l’effetto opposto, visto che il balletto è diventato virale. La coreografia è diventata talmente virale che anche Mahmood e Geppi Cucciari si sono messi alla prova, infatti hanno riprodotto il cuore, tenendosi per mano, come fanno i due cantanti dei Coma Cose durante la loro esibizione all’Ariston.

Elena Rose, chi è la fidanzata di Irama?/ Dai gossip alle foto sui social: "Guerriero, nessuno come te"

Il risultato però non è stato proprio lo stesso, infatti Mahmood ha scherzato chiedendo se alla fine non sia uscito un fegato, anziché un cuore. Comunque, il video del balletto è stato apprezzato dai due artisti: “Adoriamo tutto questo“, hanno scritto i Coma Cose.

Anche Alessia Marcuzzi parla del balletto a Sanremo 2025

Anche Alessia Marcuzzi è stata colta dal desiderio di riprodurre il balletto di Cuoricini dei Coma Cose, infatti al termine della loro esibizione nella finale ha ironizzato proprio con Carlo Conti. “Ci stavi provando dietro le quinte“.

Fedez ha una nuova fidanzata? Paparazzato con Matilde Caru/ Dopo il divorzio da Chiara Ferragni...

Ma il conduttore e direttore artistico non ne ha voluto proprio sapere di mostrare i passi, non solo per timidezza, ma anche perché il regolamento gli impedisce di sbilanciarsi con qualsiasi gesto nei confronti dei cantanti in gara per evitare condizionamenti a televoto aperto. Nel frattempo, sui social e sul web spopolano la dance challenge e i video della coreografia, con tutorial per imparare il ballo.