Qual è la vera hit di Sanremo 2025? Non c’è nemmeno da chiederlo, i social hanno già il verdetto: la canzone in assoluto più orecchiabile sembra essere quella dei Coma Cose, intitolata “Cuoricini“. La coppia nel canto e anche nella vita è riuscita a creare quello che senza dubbio sarà il tormentone del prossimo anno. Per quanto riguarda il brano, come si può leggere nel testo dei Coma Cose, si parla di una relazione in crisi poi recuperata grazie all’amore.

In questi casi si sa, il pubblico è sovrano. Sono gli ascoltatori a definire quando una canzone diventa una vera e propria hit e anche quest’anno il premio sembra essere già stato assegnato. “Cuoricini” è diventata virale sui social, in particolare su TikTok, dove stanno spopolando tutti i video dei tutorial del balletto ufficiale del brano. Basta aprire il celebre social per rendersi conto di quante persone si stanno già divertendo sotto le note di Cuoricini dei Coma Cose. Addirittura si è creata una challenge sulla canzone di Sanremo 2025 e alcuni si sono sfidati a vicenda con l’hashtag #cuoriciniballo.

Balletto Cuoricini, i social impazzano: come si balla

Cuoricini è già diventato un ballo studiato da tanti coreografi. Moltissimi gruppi di danza si stanno impegnando per imparare la canzone, dato che probabilmente verrà eletta come il nuovo tormentone estivo di quest’anno. I passi sono molto semplici e a tratti robotici. Si passa dal portare le mani avanti una dopo l’altra, ritirarle indietro e poi fare il gesto del cuoricino con le mani. Facilissimo da imparare, sembra essere destinato a diventare uno dei balli più in voga della prossima estate! E voi, siete curiosi di impararlo?

