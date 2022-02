Ballo hot tra Jessica e Barù al GF VIP/ Ma il web tuona “Falso!”

Cosa sta accadendo tra Jessica Selassiè e Barù nella Casa del Grande Fratello Vip? I due non sono una coppia eppure hanno catalizzato l’attenzione del pubblico del reality in queste ultime settimane più di quanto ha fatto la coppia di Sophie e Alessandro. Tra i due continuano ad esserci provocazioni e cose non dette ma è soltanto Jessica finora ad aver manifestato apertamente il suo interesse per lo chef.

Quest’ultimo, però, non disdegna il corteggiamento ormai assiduo della principessa e di tanto in tanto la stuzzica con rivelazioni anche spinte. È accaduto anche nel corso del barbecue che si è tenuto ieri pomeriggio nel giardino della Casa. Al pranzo in allegria è poi susseguita una vera festa tra canzoni e balli scatenati da parte di tutti gli inquilini. E, ovviamente, non è mancato un balletto hot tra Jessica e Barù.

Jessica Selassiè continua a stuzzicare Barù nella Casa del Grande Fratello Vip e questa volta lo ha fatto con un balletto molto sensuale osservato dal gieffino comodamente seduto dietro di lei. Le immagini hanno però scatenato un po’ di polemiche da parte di coloro che ben poc credono alla genuinità del comportamento di Barù. Molti infatti accusano quest’ultimo di prendere in giro la Selassiè e di non essere chiaro nei suoi confronti, portandola a ridicolizzarsi in alcune situazioni. “Mi fa tristezza tutto ciò, Jessica non vedi che non ti guarda?”, ha scritto un utente; e ancora “Barù smettila di prenderla in giro, lei perde dignità!” ha tuonato un altro. Una situazione, questa, che sicuramente Signorini sviscererà nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

