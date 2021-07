Ballo-Touré al Milan?/ Calciomercato news, visite mediche per lui e Giroud

CALCIOMERCATO NEWS, ESTERNO IN ARRIVO

Il Milan sta lavorando parecchio in questi giorni di calciomercato al fine di garantire una rosa competitiva al tecnico Pioli per la prossima stagione. Stando alle indiscrezioni più recenti i rossoneri avrebbero ormai completato l’acquisto di Fodé Ballo-Touré, esterno mancino in arrivo dal Monaco per 4 milioni di euro più bonus. Ventiquattrenne senegalese nato in Francia, Ballo-Touré è stato individuato da Maldini e soci per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez, giocatore a cui si alternerà durante il corso della nuova annata calcistica 2021/2022. Nella passata stagione con i monegaschi Ballo-Touré ha collezionato 29 apparizioni complessive tra campionato e coppa arricchite pure da 5 assist vincenti per i compagni. Il suo acquisto per il Milan testimonia ulteriormente la volontà di operare in funzione dei giovani ed a costi contenuti.

CALCIOMERCATO NEWS, C’E’ ANCHE GIROUD

L’arrivo di Fodé Ballo-Touré al Milan in questa fase del calciomercato permette di aggiungere un altro importante tassello all’organico dei lombardi. Intanto ieri sera a Milano è sbarcato pure il francese Olivier Giroud che si trasferisce in rossonero dal Chelsea, a cui andrà una piccola somma che è stata necessaria per convincere i londinesi ad accettare il trasferimento, andando a percepire 3,5 milioni di euro per due anni, con opzione per un terzo, ed effettuerà oggi le visite mediche prima di firmare coi rossoneri. L’attaccante della Nazionale transalpina sarà molto utile per avere una punta da alternare a Zlatan Ibrahimovic, sempre che non si riesca pure a farli giocare insieme.

