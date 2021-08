Balloon il vento della libertà, Canale 5/ Nel cast Karoline Schuch e Michael Herbig

Balloon il vento della libertà, film diretto da Michael Herbig

Balloon il vento della libertà va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 16 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20. Il film è diretto da Michael Herbig, con Karoline Schuch e Friedrich Mucke. Il film è ispirato a una storia vera accaduta nel 1979, quando due famiglie tedesche per sfuggire dalla Germania Est, progettarono la realizzazione di una mongolfiera. Riuscirono nel loro intento e i giornali la mattina seguente diedero la notizia definendola come una fuga spettacolare.

Balloon il vento della libertà, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Balloon il vento della libertà. Siamo nell’estate del 1979, il muro di Berlino divide in due la Germania, in molti progettano di fuggire dalla parte est del paese ma nessuno riesce nell’impresa. Le famiglie Strelzyk e Wetzel fanno parte di quei tanti che vogliono scappare dalla Germania dell’Est e da due anni stanno lavorando in un progetto ambizioso: quello di realizzare una mongolfiera che li porterà nella Germania dell’Ovest.

Dopo tanta attesa riescono a trovare il momento giusto per attuare la fuga. Salgono sulla mongolfiera e si alzano in cielo, il tempo favorevole li aiuta nella notte, ma ad un tratto il pallone aerostatico precipita al suolo. La Stasi, i servizi segreti della Repubblica Democratica tedesca, si della fuga e apre un’inchiesta, costringendo i protagonisti a una corsa senza sosta per realizzare un’altra mongolfiera prima che il loro sogno s’infranga per sempre.

Video, il trailer del film, Balloon il vento della libertà

