URNE APERTE PER LE ELEZIONI COMUNALI 2025: I BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA, LA DIRETTA VERSO I RISULTATI

Si torna a votare oggi e domani per l’ultima “tranche” di Amministrative in questo inizio estate 2025: assieme al voto sui 5 Referendum abrogativi, urne di nuovo aperte in 15 Comuni d’Italia per i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2025 e per il primo turno delle Amministrative in Sardegna in 6 città. Dopo i risultati che sorrisero al Centrosinistra due settimane fa – in particolare con la vittoria di Genova e Ravenna già al primo turno – il Centrodestra è chiamato alla “riscossa” nel tentativo di strappare più Comuni possibili ai rivali del campo progressista.

Da Taranto a Matera, gli unici due capoluoghi che attendono i risultati delle Elezioni Comunali 2025 (con l’aggiunta di Nuoro, però al primo turno), passando per città popolose come Lamezia Terme, Saronno, Fiano Romano, Volla e Cernusco sul Naviglio. La corsa per rinnovare sindaco e consiglieri eletti in Consiglio passa dalla duplice giornata di votazioni oggi domenica 8 giugno e domani lunedì 9 giugno 2025, mentre contemporaneamente tutti i seggi del Paese restano aperti per il voto sui Referendum popolari.

Urne aperte dalle ore 7 alle 23 oggi, si replica domani dalle 7 fino alle ore 15: è già nell’immediato pomeriggio che si terranno gli spogli in diretta dai 15 Comuni a ballottaggi: vista la concomitanza votazione referendaria potrebbero volerci più tempo per lo scrutinio, con priorità ai 5 quesiti per valutare l’affluenza e il quorum relativo.

Di contro, lo spoglio del ballottaggio è molto più veloce in quanto non vi sono le preferenze né i voti di lista (valgono infatti quelli espressi nel primo turno del 25-26 maggio 2025). Primi risultati arriveranno a Taranto e Matera con gli exit poll di Opinio-Rai alla chiusura dei seggi, ma già nel tardo pomeriggio/serata si avranno i sindaci eletti e i relativi consiglieri di maggioranza e opposizione.

ECCO DOVE SI VOTA OGGI E DOMANI PER I BALLOTTAGGI DELLE COMUNALI: TUTTI I CANDIDATI, OCCHI SU TARANTO E MATERA

La sfida Bitetti-Tacente a Taranto, così come quella Cifarelli-Nicoletti nella Città dei Sassi, ma non solo: i ballottaggi delle Elezioni Comunali chiamano alle urne i cittadini elettori di 15 Comuni nel Paese, dopo un’affluenza generale comunque sopra quota 50% al primo turno (e sorprendente per certi versi). Attenzione (politica) )più alta nel capoluogo in Puglia, dove i disastri gestionali dell’ex Ilva rendono il ballottaggio delle Elezioni Comunali Taranto 2025 un vero test nazionale tra un (rinnovato) Centrodestra e un campo progressista non del tutto unitario.

Pietro Bitetti è il candidato sindaco di Pd, AVS e liste Csx contro Francesco Tacente, Lega-Cdx con l’apparentamento avvenuto al secondo turno con FdI e Forza Italia: tra questi due nomi emergerà il prossimo sindaco di Taranto, in uno scenario incerto visti i risultati del primo turno dove nessuno seppe raggiungere quota 40%. A Matera la sfida di queste Elezioni Comunali 2025 è tra il candidato progressista Roberto Cifarelli e lo sfidante del Centrodestra Antonio Nicoletti, con il sindaco uscente M5s Bennardi che non ha indicato il voto per i colleghi Dem.

Si vota però non solo nei due capoluoghi, con il Centrodestra soprattutto che cerca la riscossa nei ballottaggi delle Elezioni Comunali degli altri Comuni superiori (sopra i 15mila abitanti, ndr) non conclusi al primo turno: a Lamezia Terme è sfida tra Mario Murone del Cdx e Doris Lo Moro del campo largo, mentre a Massafra in Puglia la sfida è tutta tra Giancarla Zaccaro (centrista) e Emanuele Fisicaro del Centrodestra. A Ortona il ballottaggio è tutto interno al Governo Meloni con Di Nardo (FdI) contro Fratino (FI-Lega), mentre a Volla in Campania lo schema è più classico con Pasquale Donato del Cdx contro Giuliano Di Costanzo del Pd.

A Fiano Romano i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2025 coinvolgono il Centrosinistra di Ottorino Ferilli e il civico Davide Santonastaso, in Lombardia le sfide a Cernusco sul Naviglio e Saronno vedono lo scontro canonico tra le due coalizioni: Colombo-Pd vs Mereghetti-Cdx nel comune in provincia di Milano, Azzi-Cdx contro Pagani-Pd nel centro popoloso a metà tra Brianza e Varese. Chiudiamo la lista dei Comuni al voto oggi e domani con Sant’Elpidio a Mare – Calcinari-Centrodestra contro il civico Csx Orsili – a Orta Nova è il Centrodestra di Tarantino a sfidare il candidato sindaco Di Vito, mentre a Triggiano il M5s di Toscano se la vede con il civico di Centrodestra Mauro Battista.

COME SI VOTA AI BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2025 E QUANDO ESCONO I RISULTATI DELL’AFFLUENZA

Non che serva una particolare scienza per capire come si vota alle Elezioni Comunali 2025, essendo i ballottaggi un esercizio di voto molto semplice: di certo serve sapere che non vi può essere alcun voto disgiunto, e che il voto è valido anche se vengono segnate più liste collegate al candidato sindaco. Occorre però ricordare che i voti di preferenza per i consiglieri eletti sono stati opzionati al primo turno, oggi e domani si decide “solo” chi sarà il prossimo sindaco con relativa maggioranza.

Come da regolamento canonico per le Elezioni Amministrative, anche per queste Comunali 2025 i risultati parziali dell’affluenza saranno resi noti in orari cadenzati tra oggi e domani: i dati sui votanti saranno disponibili alle ore 12, 19 e 23 (con la chiusura dei seggi) per la giornata di oggi 8 giugno, mentre l’affluenza finale alle urne sarà calcolata solo dopo le ore 15 di lunedì 9 giugno 2025. Resta evidente come la grande attesa sull’affluenza sia sopratutto dovuta ai risultati del Referendum, dove si attende il superamento del quorum per validare o meno l’intero quesito.

IL PUNTO SULLE AMMINISTRATIVE IN SARDEGNA: SEGGI APERTI E NUORO E IN ALTRI 5 COMUNI

L’unico elemento diverso per questa tornata di Amministrative 2025 riguarda il caso della Sardegna dove si tengono le Elezioni Comunali in 6 Comuni, di cui un capoluogo come Nuoro: in quanto Regione a statuto ordinario – tra l’altro attraversata da un crisi politica interna per la nota vicenda della potenziale decadenza della giunta Todde (campo largo progressista) – ha libertà di scelta sulle date per le Elezioni Amministrative, con opzione scelta per far mandare alle urne nei medesimi giorni dei 5 Referendum abrogativi (proposti dal Centrosinistra e dalla CGIL).

Qui dunque sorge la differenza tra come si vota a Nuoro e negli altri piccoli Comuni, ovvero Monastir, Cardedu, Solemini, Goni e Oniferi: nel capoluogo sardo è possibile il voto disgiunto, le preferenze (fino massimo 2, di genere opposto) e viene eletto sindaco chi ottiene il 50%+1 delle preferenze nello spoglio di domani pomeriggio. Per tutti gli altri Comuni al voto in Sardegna valgono le regole delle Elezioni Comunali nei Comuni inferiori: sindaco eletto anche con un solo voto in più degli sfidanti, niente voto disgiunto e votazione valida con almeno il 40% di affluenza alle urne (con una sola preferenza come consigliere).

Inutile aggiungere che l’unico vero “sguardo” nazionale sulle 6 Elezioni Comunali (con turno di ballottaggio eventuale tra due settimane, ndr) riguarda la sfida a Nuoro tra le medesime coalizioni che si sono sfidate un anno fa alle urne Regionali, con la vittoria della grillina Alessandra Todde: con il sostegno del campo largo progressista si candida sindaco Emiliano Fenu, contro Giuseppe Luigi Cucca sostenuto dal Centrodestra e da 6 liste civiche. Outsider della battaglia per il primo turno delle Elezioni Comunali 2025 a Nuoro sono Domenico Mele di Democrazia Sovrana e Popolare (il partito di Marco Rizzo) e Lisetta Bidoni con la lista Progetto per Nuoro.