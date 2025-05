URNE APERTE PER I BALLOTTAGGI A BOLZANO E PROVINCIA DI TRENTO: COSA SUCCEDE OGGI E QUANDO SI SANNO I RISULTATI

In un weekend elettorale fuori dall’Italia – con i voti in Polonia e Portogallo, oltre al secondo turno in Romania – si riaprono le urne in 13 Comuni per i ballottaggi delle Elezioni Comunali Trentino Alto Adige 2025: dopo il primo turno di due settimane fa che vide, tra gli altri, la vittoria al primo turno del sindaco di Trento Ianeselli (Pd-Centrosinistra), questo secondo turno previsto oggi 18 maggio 2025 mette in palio ancora il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale nei centri rimasti in bilico dopo i risultati ufficiali del 4 maggio 2025.

Dopo un’affluenza in calo drastico tanto in Trentino quanto in Alto Adige al primo turno (entrambe sopra di poco al 50%), l’attesa è tutta per i risultati definitivi nei 13 Comuni ancora in lizza per rinnovare la guida dei Consigli Comunali: si tratta dei due grandi Comuni altoatesini – Bolzano e Merano – e di 11 Paesi in provincia di Trento, ovvero Cavalese, Riva del Garda, Pergine Valsugana, Arco, Avio, Cles, Mori, Novella, Volano, Borgo Valsugana e Ville D’Anuaunia.

I seggi rimarranno aperti dalle ore 7 fino alle 22 di questa sera, ricordando che si vota solo nella giornata di oggi 18 maggio 2025: i primi risultati arriveranno in diretta nella nottata, ma per essere definitivi occorrerà attendere la mattinata di lunedì 19 maggio. Non è previsto il voto disgiunto ma capire come si vota ai ballottaggi delle Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige non è affatto difficile: si traccia un segno sul candidato sindaco preferito o su una lista a sostegno (per quanto riguarda le preferenze invece varranno quelle espresse nei risultati del primo turno).

TUTTI I CANDIDATI SINDACO AI BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2025: NUOVO TEST PER IL CAMPO LARGO

Alla vigilia della prossima tornata di Elezioni Amministrative in tutte le altre Regioni a statuto ordinario – il 25-26 maggio col primo turno, 8-9 giugno i ballottaggi eventuali con i 5 Referendum abrogativi – il voto in Trentino Alto Adige esprime le ultime indicazioni e “test” per le coalizioni nazionali: dal Centrodestra compatto con FdI, FI, Lega e centristi moderati, fino al “campo largo progressista” che si ritrova unito a Bolzano ma diviso in altri centri al voto nelle prossime ore.

Dopo i primi 1718 consiglieri comunali e 109 sindaci eletti in Alto Adige e i 2291 consiglieri con 153 sindaci in Trentino di due settimane fa, le varie sfide in palio oggi con i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2025 vedono i risultati più attesi nei due centri altoatesini: a Bolzano la partita è tutta tra il candidato del Centrodestra Claudio Corrarati e lo sfidante progressista, Juri Andriollo (erede politico del sindaco uscente Renzo Caramaschi. Al primo turno l’area del Governo era davanti con il 36,3% contro il centrosinistra di Andriollo, al 27,3% e non vi sono stati particolari apparentamenti rispetto a due settimane fa.

A Merano invece la sfida è praticamente a livello civico: in campo la vicesindaca Katharina Zeller (SVP, Coraggiosa e Mutiges Meano) contro Dario Dal Medico, con risultati assolutamente in bilico dopo il primo turno, entrambi cioè ta il 31 e il 33% delle preferenze. Tra gli 11 Comuni al voto per i ballottaggi delle Comunali in Trentino non vi sono grandi centri urbani, se non Riva del Garda che presenta la sfida tra i candidati sindaco fra Alessio Zanoni del Centrosinistra (48% al primo turno) e Silvia Betta del Centrodestra a guida FdI (al 29,36%).

Ad Arco i candidati sindaco al ballottaggio sono Arianna Fiorio e Alessandro Amistadi del Centrodestra, mentre per Avio la sfida è tutta tra il leghista Ivano Fracchetti e il civico Federico Secchi: per Cavalese i ballottaggi delle Comunali 2025 vedono lo scontro fra Carlo Betta e Sergio Finato, mentre a Borgo Valsugana si incontrano Galvan e Ferrari, altra sfida civica con la seconda favorita dopo il primo turno. Per il Comune di Mori il ballottaggio è tra il dem Barozzi e il quota Lega Mazzucchi, mentre a Cles il secondo turno vede candidati sindaco in lizza Stella Menapace e Paola Demagri.

Nell’ultima tranche di Elezioni Comunali nella Provincia autonoma di Trento, Pergine Valsugana vede in campo il ballottaggio tra Marco Morelli e Carlo Pintarelli, a Novella si sfidano Donato Preti e Silvano Dominici, a Volano il secondo turno è una questione di civici tra Volani e Ortombina, mentre a Ville D’Anaunia Fausto Pallaver parte alla pari con Giuliano Ghezzi per la poltrona di sindaco.