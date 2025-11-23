Ballottaggio alle Elezioni Regionali 2025 è possibile e dove è previsto? Ecco come si vota e fino a quando in Veneto, Puglia e Campania

Elezioni Regionali 2025, il prossimo 23 e 24 novembre i cittadini aventi diritto andranno al voto per scegliere il nuovo Presidente e Giunta in Veneto, Puglia e Campania. Tre Regioni, dove, a differenza di altre che hanno una legislazione particolare come la Toscana, non è previsto un ballottaggio. La riforma costituzionale del 1999 infatti, ha permesso ai diversi territori di gestire la normativa in materia di legge elettorale, dando la possibilità di elezione diretta del Governatore, sempre nel rispetto del principio di base sulla formazione di maggioranze stabili.

Questo significa che le operazioni si concluderanno l’ultimo giorno stabilito, nel quale, già dopo la chiusura dei seggi, cioè il lunedì alle 15, scatterà lo spoglio delle schede per la verifica delle preferenze. Non ci sarà quindi un secondo turno, come accade per la nomina del sindaco alla Comunali, ma vincerà solo chi ha ottenuto la percentuale più alta. Tuttavia resta permesso il voto disgiunto, cioè i cittadini potranno scegliere un candidato e contemporaneamente una lista non collegata allo stesso.

ELEZIONI REGIONALI 2025: NIENTE BALLOTTAGGIO IN CAMPANIA, VENETO E PUGLIA

Il sistema che regola la legge elettorale in Veneto, Campania e Puglia le tre Regioni nelle quali domenica 23 e lunedì 24 novembre si terranno le Elezioni Regionali 2025, non prevede che si possa andare al ballottaggio dopo la conclusione del primo turno. Una volta scaduti i termini per esprimere la propria preferenza si passerà quindi direttamente allo spoglio delle schede che stabilirà il nome del nuovo Presidente e la composizione della Giunta in base alla maggioranza ottenuta. Questo significa che in caso di percentuali molto simili, vincerà comunque il candidato che ha preso più voti.

Turno unico senza possibilità di andare al ballottaggio in una seconda data stabilita quindi, sia per la Campania, che per la Puglia e per il Veneto, dove si svolgeranno le operazioni di voto consentendo ai cittadini di eleggere direttamente i componenti del Consiglio con un sistema a prevalenza proporzionale ma con il premio di maggioranza espressamente previsto, che in questo caso viene applicato sia in Puglia che in Veneto, al raggiungimento del 40% dei voti validi espressi con l’ottenimento del 60% dei seggi. Norma che invece in Campania è prevista per chi ottiene almeno il 51% delle preferenze, garantendo una maggioranza di seggi in percentuale senza più il limite del 65%.