Ballottaggio Barletta 2022, ipotesi nuovo Consiglio/ Scommegna o Cannito: i seggi

ELEZIONI COMUNALI BARLETTA 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI

Barletta avrà bisogno del ballottaggio il prossimo 26 giugno 2022 per decretare nuovo sindaco, liste nei seggi e ovviamente i consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale: i risultati delle Elezioni Comunali 2022 al primo turno nel comune pugliese hanno visto una differenza non così netta tra i due contendenti al ballottaggio, ovvero Mino Cannito e Santa Scommegna.

La sfida a Barletta è tutta tra le due coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra, tenuto conto che restano fuori dal secondo turno sia il candidato centrista in quota Renzi – Carmine Doronzo col 18,47% – e sia la candidata sindaco del M5s, Angela Maria Carone, 2,63%. I rispettivi elettorati potrebbero essere decisivi nel computo finale tra due settimane. Guardando però i risultati completi con tanto di preferenze e liste scrutinate, la coalizione a sostegno del candidato del Centrodestra Damiano Cosimo Cannito ha ottenuto in tutto il 42,67%, 20,276 voti di preferenza: divisi nell’11,64% di Forza Italia, Mino Cannito Sindaco 10,73%, FdI 7,88%, Barletta Nel Cuore 3,56%, Barletta al Centro 3,09%, Amico 2,76%, Lega 1,94%, Democrazia Cristiana 0,9%. Di contro, la candidata del Centrosinistra Santa Scommegna con il 36,63% (17.572 voti) vede invece così divisi i rapporti di forza tra le liste a sostegno: Pd 14,44%, Scommegna Sindaco 9,37%, Cantiere Puglia per Emiliano 6,73%, Con Barletta 5,9%, Barletta Popolare 4,45%, Emiliano Sindaco di Puglia 2,85%. Restano fuori dal ballottaggio le liste Sinistra Italiana (7,16%), Italia Viva (1,59%) e M5s (2,56%). Risultati spoglio Barletta – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

SCOMMEGNA O CANNITO? LE DUE IPOTESI PER IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE A BARLETTA

Tra due settimane dunque sarà possibile conoscere i nuovi eletti in Consiglio Comunale a Barletta, frutto dei risultati definitivi al ballottaggio tra Scommegna e Cannito: chi infatti potrà garantirsi la maggioranza in Consiglio Comunale lo potrà fare solo in forza dei dati raccolti su liste e preferenze al primo turno. Ecco dunque qui di seguito le due ipotesi di Consiglio Comunale con relativi rapporti di forza tra i potenziali consiglieri eletti (con tutti i nomi in “lizza” in ordine decrescente dei più votati):

Consiglio Comunale Barletta con Cannito Sindaco

Maggioranza: 20 seggi + 1

– 6 Forza Italia: Marcello Lanotte, Antonio Comitangelo, Raffaella Piccolo, Gianni Ceto, Giuseppe Di Benedetto

– 6 Cannito Sindaco: Gianluca Gorgoglione, Antonella Letizia Rana, Vito Tupputi, Michele Trimigno, Patrizia Mele, Mariano Macchiarulo

– 4 FdI: Stella Mele, Riccardo Memeo, Gennaro Cefola, Luigi Rosario Antonucci

– 1 Barletta nel cuore: Gennaro Calabrese

– 1 Barletta al centro: Flavio Basile

– 1 Amico: Ruggiero Fiorella

– 1 Lega: Ruggiero Grimaldi

– 1 Mino Cannito sindaco

Opposizione 10 seggi + 2

– 4 Pd: Filippo Caracciolo, Rosa Cascella, Lisia Dipaola, Pinuccio Paolillo

– 2 Scommegna Sindaco: Antonio Damato, Michele Maffione

– 1 Cantiere Puglia per Emiliano: Adelaide Spinazzola

– 1 Con Barletta: Rosa Tupputi

– 1 Barletta Popolare: Luigi Dimonte

– 1 Santa Scommegna candidata

– 1 Coalizione Civica: Michela Diviccaro

– 1 Carmine Doronzo candidato

Consiglio Comunale con Scommegna Sindaco

Maggioranza: 20 seggi +1

– 7 Pd: Filippo Caracciolo, Rosa Cascella, Lisia Dipaola, Pinuccio Paolillo, Antonio Spinazzola, Romana Defidio, Sabino Dicataldo

– 4 Scommegna Sindaco: Antonio Damato, Michele Maffione, Rossana Mezzina, Gianluca Colasuonno

– 3 Cantiere Puglia con Emiliano: Adelaide Spinazzola, Ruggiero Discorato, Pino Rizzi

– 3 Con Barletta: Rosa Tupputi, Michele Bizzoca, Massimo Mazzarisi

– 2 Barletta Popolare: Luigi Dimonte, Anna Maria Salvemini

– 1 Emiliano Sindaco di Puglia: Ruggiero Marzocca

– 1 Santa Scommegna Sindaco

Opposizione: 10 seggi + 2

– 3 Forza Italia: Marcello Lanotte, Antonio Comitangelo, Raffaella Piccolo

– 3 Cannito Sindaco: Gianluca Gorgoglione, Antonella Letizia Rana

– 2 FdI: Stella Mele, Riccardo Memeo

– 1 Barletta nel Cuore: Gennaro Calabrese

– 1 Mino Cannito candidato sindaco

– 1 Coalizione Civica: Michela Diviccaro

– 1 Carmine Doronzo candidato sindaco











