Ballottaggio Carrara 2022, ipotesi nuovo Consiglio/ Arrighi o Caffaz: possibili seggi

ELEZIONI COMUNALI CARRARA 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI LISTE

Non saranno giorni semplici a Carrara per le due coalizioni in sfida al ballottaggio del 26 giugno 2022: i risultati delle Elezioni Comunali al primo turno hanno consegnato una complessa situazione tra liste, apparentamenti e calcoli difficili per scoprire chi saranno non solo il nuovo sindaco di Carrara ma anche i consiglieri eletti nei seggi del prossimo Consiglio Comunale.

Il ballottaggio tra Serena Arrighi (Centrosinistra) e Simone Caffaz (Centrodestra) rispetto ad altri capoluoghi vede la forte divisione dei partiti al primo turno: restano infatti esclusi dalla contesa Fratelli d’Italia-Forza Italia di Andrea Vannucci (17,11%), Cosimo Maria Ferri (Psi-civico) al 15,1% e il M5s di Rigoletta Vincenti al 13,68%. Un numero di voti molto importante che potrà essere decisivo, con eventuali apparentamenti o accordi elettorali, in vista del secondo turno. Il Centrosinistra di Arrighi ha conquistato al primo turno il 29,91% delle preferenze (7.820 voti), distribuiti in: Pd 14,22%, Arrighi Sindaca 11,87%, Partito Repubblicano Italiano 2,85%, Sinistra Ecologista 1%, Europa Verde 0,53%. Per il Centrodestra di Caffaz invece i voti sono 4.948 per il 18,93% complessivo, distribuito in: Caffaz Sindaco al 7,48%, Lega 6,02%, Centrodestra Siamo Noi 2,01%, Capitale Carrara 1,91%, Carrara Futura 1,21%, Liberal Socialisti NPSI 0,54%

ARRIGHI O CAFFAZ: LE DUE IPOTESI PER IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI CARRARA

Sarà inevitabile e quasi già scritto che al secondo turno gli elettori di Vannucci possano schierarsi con Caffaz, così come Ferri e Vincenti possano avere “preferenze” per Arrighi, ma nei voti locali i calcoli politici “di partito” non sempre si confermano tali e quali. Al ballottaggio delle Elezioni Comunali Carrara 2022 di domenica 26 giugno l’esito finale sarà dunque apertissimo, anche perché in base a chi vincerà la contesa sarà definito il prossimo Consiglio Comunale: i risultati del primo turno su liste e preferenze dei candidati consiglieri (che ancora devono essere validate dall’ufficio elettorale, perciò sono ancora provvisorie) comporranno i relativi rapporti di forza tra le coalizioni. Ecco dunque qui di seguito le due ipotesi di Consiglio Comunale (con tutti i nomi in “lizza” in ordine decrescente dei più votati):

Consiglio Comunale Carrara con Arrighi Sindaco

Maggioranza: 15 seggi + 1

– 8 Pd: Cristiano Bottici, Roberta Crudeli, Gianmaria Nardi, Silvia Barghini, Lara Benfatto, Maria Mattei, Sirio Genovesi e Nicola Marchetti

– 6 Arrighi Sindaca: Carlo Orlandi, Guido Bianchini, Mario Lattanzi, Augusto Castelli, Brunella Vatteroni e Marzia Butteri

– 1 Pri: Moreno Lorenzini

– 1 Serena Arrighi Sindaco

Opposizione: 9 seggi

– 1 Caffaz Sindaco: Massimiliano Bernardi

– 1 Lega: Andrea Tosi

– 1 Simone Caffaz candidato

– 1 Carrara Democratica: Dante Benedini

– 1 Andrea Vannucci candidato sindaco

– 1 Lista Ferri: Alice Rossetti

– 1 Cosimo Ferri candidato sindaco

– 1 M5s: Matteo Martinelli

– 1 Rigoletta Vincenti candidato sindaco

Consiglio Comunale con Caffaz Sindaco

Maggioranza: 15 seggi + 1

– 7 Caffaz Sindaco: Massimiliano Bernardi, Francesca Rocchi, Diego Crocetti, Bruno Vaira, Alessandra Caffaz, Claudia Nardi/Barbara Remorini (hanno gli stessi voti)

– 5 Lega: Andrea Tosi, Pierluigi Iardella, Federica Falchetti, Nicola Pieruccini e Lucian Martisca

– 1 Centrodestra Siamo Noi: Riccardo Bruschi

– 1 Capitale Carrara: Umberto Barzaghi

– 1 Carrara Futura: Francesco Zampolini

– 1 Simone Caffaz Sindaco

Opposizione: 9 seggi

– 2 Pd: Cristiano Bottici, Roberta Crudeli

– 1 Arrighi Sindaca: Carlo Orlandi

– 1 Simona Arrighi candidata sindaco

– 1 Carrara Democratica: Dante Benedini

– 1 Andrea Vennucci candidato sindaco

– 1 Lista Ferri: Alice Rossetti

– 1 Cosimo Ferri candidato sindaco

– 1 Rigoletta Vincenti candidata sindaco

