Ballottaggio, come si vota Elezioni Comunali 2020/ Orari, liste e scheda elettorale

Come si vota al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore in vista del ritorno alle urne in diversi comuni d’Italia. A due settimane di distanza dall’Election Day, i cittadini di 54 comuni saranno chiamati a votare per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Sono sette i capoluoghi di provincia in cui si voterà: parliamo di Reggio Calabria, Matera, Lecco, Crotone, Chieti, Andria e Arezzo. Elezioni previste anche in un capoluogo di regione, ovvero Aosta.

Prima di scoprire come si vota al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020, ricordiamo che è necessario rispettare le misure anti-coronavirus previste dal protocollo sanitario stilato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute: oltre ad evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C, per recarsi alle urne è necessario non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

COME SI VOTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020

Adesso andiamo a scoprire come si vota al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020. Come di consueto, l’elettora dovrà portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Chi ha perso la tessera elettorale o ha le caselle dei timbri piene, può rivolgersi agli uffici elettorali competenti. Naturalmente sono ammessi al voto anche coloro che non hanno votato al primo turno. Esattamente come al primo turno, urne aperte due giorni: domenica 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 5 ottobre dalle ore 7 alle ore 15.

Sulla scheda saranno presenti i nomi dei due candidati a sindaco che hanno ottenuto più voti al primo turno. Accanto a questi, troverete l’elenco delle liste che li sostengono. L’elettore può esprimere il voto tracciando una croce sul nome del candidato sindaco scelto. A differenza del primo turno, non sono previsti voto disgiunto e preferenze. In alternativa, l’elettore può tracciare una croce su una lista: il voto verrà assegnato automaticamente al candidato sindaco sostenuto. Vincerà le Elezioni Comunali il candidato che ha preso più voti.

