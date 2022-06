Ballottaggio Cuneo 2022, due ipotesi nuovo Consiglio/ Manassero o Civallero: i seggi

ELEZIONI COMUNALI CUNEO 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI LISTE

I risultati delle elezioni comunali 2022 hanno consegnato a Cuneo una situazione che sembrava essere delineata e destinata a chiudersi già al primo turno e che, invece, troverà piena risoluzione unicamente nel ballottaggio in programma domenica 26 giugno 2022: Patrizia Manassero e Franco Civallero accedono al secondo turno che andrà a sancire, giocoforza, la composizione dei seggi eletti per il nuovo Consiglio comunale, assegnando chiaramente il governo cittadino per il prossimo quinquennio.

candidata del Centrosinistra, capace di racimolare il 46,99% delle preferenze (11.094 voti), frutto dei dati delle liste in suo sostegno: Pd 17,89%, Centro per Cuneo 16%, Crescere Insieme 8,85%, Cuneo Solidale Democratica 7,25%. Per contro, Civallero – 19,93% con 4.704 voti di preferenza – ha ottenuto l’appoggio di queste liste: Fratelli d’Italia 6,15%, Lega Salvini Piemonte 6,05%, SI’Amo Cuneo 5,39%, Forza Italia-Unione di Centro 1,45%. Risultati spoglio Cuneo – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia I risultati del primo turno hanno evidenziato il predominio della, capace di racimolare il, frutto dei dati delle liste in suo sostegno:17,89%, Centro per Cuneo 16%, Crescere Insieme 8,85%, Cuneo Solidale Democratica 7,25%. Per contro,– 19,93% con 4.704 voti di preferenza – ha ottenuto l’appoggio di queste: Fratelli d’Italia 6,15%, Lega Salvini Piemonte 6,05%, SI’Amo Cuneo 5,39%, Forza Italia-Unione di Centro 1,45%.

MANASSERO O CIVALLERO? LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE CUNEO

In attesa dei risultati definitivi in arrivo solo con il ballottaggio del 26 giugno, le elezioni comunali 2022 a Cuneo vedono al momento due possibili ipotesi di composizione del nuovo Consiglio comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri più votati e i dati finali delle liste al primo turno. Di seguito le due opposte ipotesi di Consiglio con relativi rapporti di forza tra i potenziali consiglieri eletti (e tutti i nomi in “lizza”):

Consiglio comunale Cuneo con Manassero Sindaco

Maggioranza: 20 seggi

– 7 Pd: Antonino Pittari, Sara Tomatis, Carla Isoardi, Gianfranco Demichelis, Erio Ambrosino, Carmelo Noto, Domenico Giraudo

– 7 Centro per Cuneo: Luca Serale, Valter Fantino, Cristina Clerico, Luca Pellegrino, Davide Dalmasso, Ettore Grosso, Silvano Enrici

– 3 Cuneo Solidale Democratica: Marco Vernetti, Alessandro Spedale, Stefania Maria D’Ulisse

– 3 Crescere Insieme: Paola Olivero, Elio Beccaria, Andrea Girard

– 1 il sindaco Manassero

Opposizione: 12 seggi

– 2 Fratelli d’Italia: Noemi Mallone, Massimo Garnero

– 2 Lega: Valter Bongiovanni, Maria Carla Chiapello

– 2 Beni Comuni: Niello Fierro, Ugo Sturlese

– 1 Cuneo Mia: Claudio Bongiovanni

– 1 Indipendenti: Paolo Armellini

– 1 candidato Franco Civallero

– 1 candidato Luciana Toselli

– 1 candidato Giancarlo Boselli

– 1 candidato Giuseppe Lauria

Consiglio comunale Cuneo con Civallero Sindaco

Maggioranza: 18 seggi

– 6 Fratelli d’Italia: Noemi Mallone, Massimo Garnero, Andrea Massarenti, Osvaldo Pecollo, Denis Scotti, Armando Scuto

– 6 Lega: Valter Bongiovanni, Maria Carla Chiapello, Alan Gili, Laura Peano, Nicola Perna, Flavio Silvestro

– 5 SI’Amo Cuneo: Mavy Civallero, Laura Menardi, Davide Carta, Mario Musso, Giorgia Botasso

– 1 Forza Italia: Paola Dadone

– 1 il sindaco Civallero

Opposizione: 10 seggi

– 3 Pd: Antonino Pittari, Sara Tomatis, Carla Isoardi

– 2 Centro per Cuneo: Luca Serale, Valter Fantino

– 2 Beni Comuni: Niello Fierro, Ugo Sturlese

– 1 Cuneo Solidale Democratica: Marco Vernetti

– 1 Crescere Insieme: Paola Olivero

– 1 Cuneo Mia: Claudio Bongiovanni

– 1 candidato Patrizia Manassero

– 1 candidato Luciana Toselli

– 1 candidato Giancarlo Boselli

– 1 candidato Giuseppe Lauria

