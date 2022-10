DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI BRASILE 2022/ Risultati Presidente: Lula vs Bolsonaro

DIRETTA URNE APERTE IN BRASILE, LA RIMONTA DEL PRESIDENTE BOLSONARO

Alle ore 12 in Italia si aprono le urne per l’inizio delle operazioni di voto nelle Elezioni Presidenziali Brasile 2022, la sfida finale tra i due odiati rivali Lula e Bolsonaro: la vigilia del voto in diretta da Brasilia ha portato subbuglio all’interno del comitato PT per via degli ultimi sondaggi giunti a poche ore dal voto del ballottaggio elettorale. Secondo la stima di America Elects, il Presidente uscente avrebbe recuperato terreno rispetto al favorito rivale, arrivando addirittura a soli due punti di distanza. Bolsonaro dato al 48,9% e Lula al 51,1% come risultati ipotetici delle Elezioni Brasile 2022.

Altri sondaggi giunti nelle stesse ore, come ad esempio Datafolha, pone l’ex Presidente di sinistra al 49% contro il 44% di Bolsonaro, comunque con una distanza ben più ridotta rispetto a quanto emergeva nel primo turno delle Presidenziali o negli stessi sondaggi di queste ultime settimane di campagna elettorale. Il dibattito, sottolineano gli analisti di Quaest, tenderà a polarizzare gli elettori cristiani, dividendo evangelici da cattolici nella sfida che potrebbe segnare la vittoria finale per i due contendenti: Bolsonaro spopola tra gli evangelici al 61% mentre Lula è davanti tra gli elettori cattolici al 54%. Religione, economia e squadra di Governo discutibile: sono questi i tre motivi che in questo momento hanno visto avvicinare Bolsonaro a Lula nei sondaggi. Basterà per la clamorosa rielezione questa sera nei risultati dal Brasile?

BALLOTTAGGIO ELEZIONI PRESIDENTE BRASILE 2022: INFO RISULTATI E DIRETTA LIVE

È tutto pronto per il ballottaggio delle Elezioni Brasile 2022 previsto oggi, domenica 30 ottobre, dalle ore 7 alle 17 orario locale: Luiz Inacio Lula e Jair Bolsonaro, ancora loro dopo i risultati del primo turno che segnarono la vittoria del candidato del PT (Partito dei Lavoratori) con margine ridotto sul Presidente uscente del Brasile, leader della destra (Partito Liberale, PL). Quasi un mese di campagna elettorale “aggiunta” dopo che secondo i sondaggi il primo turno avrebbe dovuto risolversi con la vittoria di ampia maggioranza per la sinistra di Lula. Così non è andato e per questo gli elettori brasiliani sono chiamati di nuove alle urne per definire il Governo dei prossimi 4 anni in Brasile.

Il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro arriva dopo i risultati emessi il 2 ottobre scorso: Luiz Inacio Lula da Silva ha ricevuto 57.254.672 voti, pari al 48,43% mentre Bolsonaro ottiene 51.070.672 preferenze, equivalenti al 43,20%. Al terzo posto, il primo tra gli sconfitti è Simone Tebet (Mdb, centro-destra) con 4.915.217 voti (4,16%) e il quarto a Ciro Gomes (Pdt, sinistra) con 3.599.157 suffragi (3,04%). Violenze, accuse, polemiche, richieste di impeachment e quant’altro: l’ultimo mese che ha preceduto le Elezioni politiche in Brasile ha visto un susseguirsi di polemiche da entrambi gli schieramenti. La parola ora passa ai 150milioni di elettori chiamati al ballottaggio tra la sinistra e la destra con la presenza degli osservatori elettorali dell’Organizzazione degli Stati americani (OSA) che presidierà lo scioglimento del voto presso il Distretto federale di Brasilia.

SONDAGGI BALLOTTAGGIO ELEZIONI BRASILE 2022: LULA ANCORA AVANTI A BOLSONARO

Osservando gli ultimi sondaggi politici diffusi ala vigilia del ballottaggio per le Elezioni Brasile 2022, ancora Lula viene dato in vantaggi rispetto al Presidente Bolsonaro: l’indagine dell’agenzia Quaest mostra come l’ex Presidente di sinistra abbia il 48% delle preferenze al momento, mentre al 42% rimarrebbe il leader della destra brasiliana. Quaest ha intervistato 2.000 cittadini di persona tra il 23 e il 25 ottobre 2022 e il suo margine di errore è di due punti in più o in meno: in tale contesto tra l’altro, considerando solo i voti validi, Lula vincerebbe il ballottaggio delle Elezioni Brasile 2022 con il 53% dei voti contro il 47% di Bolsonaro. È importante la tempistica del sondaggio in quanto è avvenuto appena dopo il “caso Roberto Jefferson”: si tratta del politico di estrema destra e alleato di Bolsonaro, arrestato domenica 23 ottobre scorso dalla polizia federale con diversi capi di accusa.

Jefferson – che si trovava già ai domiciliari – ha “accolto” le forze dell’ordine sparando con fucile e lanciando diverse granate: dopo aver ferito due agenti, alla fine si è arreso. Il caso ha sconvolto l’opinione pubblica brasiliana anche se ill Presidente Bolsonaro ha espresso con netta distanza la condanna contro i fatti compiuti da Jefferson, ritenuti senza alcuna logica o giustificazione. Secondo un altro sondaggio dell’Istituto Ipespe, Lula sarebbe dopo i fatti e le violenze di queste ultime settimane ancora avanti con il 50% al ballottaggio contro il 44% di Bolsonaro: anche qui però, considerando solo i voti validi, i risultati sarebbero sempre sinistra al 53% contro la destra al 47%. Proseguirà per l’intera giornata la diretta con tutti i risultati delle Elezioni Brasile 2022: dopo le ore 17 (le 22 in Italia) i primi exit poll dovrebbero già dare l’esito finale del ballottaggio su chi diverrà il nuovo Presidente del Brasile fino al 2026.











