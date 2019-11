Ballottaggio Elezioni Comunali 2019/ Diretta risultati Lamezia Terme-Isola C. Rizzuto

Si aprono le urne oggi (7-23, affluenza alle 12, 19 e 23) per il ballottaggio alle Elezioni Comunali 2019 negli ultimi due Comuni sciolti per mafia rimasti con risultati “pendenti” dopo il primo turno di due settimane fa: Lamezia Terme (Catanzaro) e Isola di Capo Rizzuto (Crotone), entrambe in Calabria attendono i dati di oggi nel secondo e ultimo turno per eleggere definitivamente i sindaci e la maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale, con la speranza di aver chiuso definitivamente la stagione delle infiltrazioni della ‘ndrangheta. Mentre sono stati eletti i sindaci in tutti gli altri comuni al voto il 10 novembre (escluso Brancaleone dove l’unico candidato sindaco non ha preso il quorum necessario e dunque resta commissariato, ndr) – Cassano allo Ionio, Valenzano, Cropani, Petronà, Marina di Gioiosa – le partite restano ancora aperte nelle due cittadine calabresi impegnate in queste due settimane alla campagna elettorale accesissima per conquistarsi i voti degli elettorati sconfitti al primo turno. A Lamezia Terme, la città certamente più importante al voto in questa tornata straordinaria di Elezioni Comunali 2019, è una sfida tutta in area centrodestra avendo tanto il Pd quanto il M5s perso nettamente con i rispettivi candidati due settimane fa. Il sindaco uscente durante lo scioglimento del Comune per mafia, Paolo Mascaro, ha conquistato il 38,89% delle preferenze appoggiato solo da due liste civiche (Orgoglio Lamezia e Assieme per Mascaro sindaco); lo sfidante è il candidato di Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, il promoter Ruggero Pegna che al primo turno ha preso il 23% dei voti. Tanto Piccioni (Centrosinistra) quanto soprattutto Eugenio Guarascio (Pd) hanno annunciato di non voler fare apparentamenti perché «nessuno dei candidati ci rappresenta»; ricordiamo infine che la Lega non ha presentato alcun candidato, in rotta di collisione con Pegna che aveva criticato Salvini e la sua linea sull’immigrazione quando era al Governo.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, RISULTATI BALLOTTAGGIO

A Lamezia Terme potrebbe essere una sfida all’ultimo voto, con Mascaro favorito su Pegna anche se con l’incognita degli altri elettori che potrebbero bocciare la sua presenza in Consiglio Comunale durante lo scioglimento per mafia, mentre la partita nell’altro Comune al voto per questo ballottaggio Elezioni Comunali 2019 è decisamente più indecifrabile. A Isola di Capo Rizzuto il secondo turno di oggi vivrà dell’esito dei risultati definitivi tra Maurizio Piscitelli e Maria Grazia Vittimberga: il primo, appoggiato dalla lista SìAmo Futuro, è di area centrodestra mentre la seconda è molto vicina alla Consigliera regionale Flora Scalco, renziana ancora nel Pd. Nei risultati del primo turno Vittimberga ha visto la vittoria sfumare per pochi voti; 3.396 preferenze e il 41,5% alle urne ha forse ipotecato la vittoria al ballottaggio, anche se Piscitelli con il 33,9% e 2779 voti non è indietro di moltissimo. Decisivo, come sempre, l’opzione di voto che daranno gli elettori degli altri candidati sconfitti, su tutti Raffaele Gareri con il so 21,4% ottenuto due settimane fa. Nei risultati del primo turno, come riporta Il Crotonese, la lista ‘SìAmo futuro’ di Piscitelli con 2.586 voti ha preceduto la lista di Vittimberga ‘Liberi di ricominciare’ (2.396 voti) «che, però, aveva in appoggio anche la lista ‘Isola C.R. in rete’ che ha raccolto 929 voti; per la lista del movimento ‘L’Isola che vorrei’ di Raffaele Gareri i voti sono stati 1.722».

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2019, COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO

Capire quando si vota il ballottaggio è semplice – oggi dalle 7 alle 23 con informazioni sull’affluenza alle 12, 19, 23, spoglio e risultati definitivi subito dopo la chiusura delle urne – mentre come si vota alle Elezioni Comunali 2019 è leggermente più complesso: vince il ballottaggio chi ottiene più voti mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari a Lamezia Terme e Isola di Capo Rizzuto. Come stabilito dal Viminale, sulla scheda elettorale per i ballottaggi sono presenti solo i nomi dei due candidati senza più lo spazio per le preferenze dei consiglieri comunali. Vale infatti per il Consiglio Comunale la votazione di due settimane fa, in attesa di capire chi entrerà o meno tra gli eletti proprio a seconda della vittoria di quale delle due liste trionferà al ballottaggio. Per votare a livello pratico bisogna unicamente porre una croce sul nome del candidato scelto: sono presenti anche le liste legate a quel candidato, ed è comunque possibile votare anche per una di esse: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.





