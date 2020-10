Ballottaggio Elezioni Comunali 2020/ Diretta secondo turno, risultati: tutte le sfide

È tutto pronto per la diretta dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2020. A due settimane di distanza dal primo turno, i cittadini di 54 Comuni sono chiamati alle urne per il secondo turno: si può votare oggi, domenica 4 ottobre, dalle ore 8 alle ore 23, e domani, lunedì 5 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. Sono sette i capoluoghi di provincia in cui si voterà (Reggio Calabria, Lecco, Crotone, Matera, Chieti, Andria e Arezzo), ma ci si recherà alle urne anche in un capoluogo di Regione, ovvero Aosta. Quasi ovunque si troveranno di fronte un esponente del Centrodestra ed un esponente del Centrosinistra, ma non mancano i testa a testa che vedono protagoniste le forze di governo insieme: pensiamo a Matera, oppure a Giugliano e Pomigliano D’Arco, dove Partito Democratico e Movimento 5 Stelle proveranno a sconfiggere i candidati della coalizione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020: L’ELENCO

Questo l’elenco completo dei Comuni protagonisti in questo turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco: Valenza (Alessandria), Senigallia (Ancona), Arezzo, Ariano Irpino (Avellino), Conversano (Bari), Corato (Bari), Modugno (Bari), Palo del Colle (Bari), Andria, Ceglie Messapica (Brindisi), Latiano (Brindisi), Marcianise (Caserta), Chieti, Castrovillari (Cosenza), San Giovanni in Fiore (Cosenza), Cirò Marina (Crotone), Crotone, Lucera (Foggia), Fondi (Latina), Terracina (Latina), Avezzano (L’Aquila), Tricase (Lecce), Lecco, Viadana (Mantova), Matera, Corsico (Milano), Legnano (Milano), Casavatore (Napoli), Giugliano in Campania (Napoli), Grumo Nevano (Napoli), Lacco Ameno (Napoli), Pomigliano d’Arco (Napoli), Sant’Anastasia (Napoli), Saviano (Napoli), Sorrento (Napoli), Terzigno (Napoli), Voghera (Pavia), Cascina (Pisa), Reggio Calabria, Taurianova (Reggio Calabria), Montebuono (Rieti), Anguillara Sabazia (Roma), Ariccia (Roma), Genzano di Roma (Roma), Rocca di Papa (Roma), Zagarola (Roma), Angri (Salerno), Pagani (Salerno), Manduria (Taranto), Alpignano (Torino), Venaria Reale (Torino), Castelfranco Veneto (Treviso), Saronno (Varese), Portogruaro (Venezia).

DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020: COME SI VOTA

In attesa della diretta del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020, andiamo a ripassare come si vota. L’elettore deve portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento, possono votare anche coloro che non si sono recati al seggio per il primo turno. I cittadini hanno la facoltà di esprimere il voto a favore del candidato sindaco scelto tracciando una croce sul nome del candidato oppure su una delle liste che lo sostengono. Sarà eletto sindaco il candidato che ha preso più voti nel testa a testa. Il Viminale ricorda che è necessario rispettare le misure di sicurezza anti-coronavirus previste dal protocollo sanitario Interno-Salute del 7 agosto 2020. L’elettore è obbligato a recarsi ai seggi con la mascherina e, prima di assegnare al proprio voto, deve procede alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.



