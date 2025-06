Ballottaggio Elezioni Comunali 2025, il secondo turno di votazioni stabilirà quale tra i due principali candidati sindaco sarà eletto, dopo il mancato raggiungimento della soglia utile, che ora restringe il campo ai nomi che hanno ricevuto più preferenze tra le varie liste. In campo stavolta quindi scenderanno anche i partiti che precedentemente non avevano supportato uno dei due, presentando il loro nominativo, alleandosi ora invece con altri ritenuti politicamente affini per cercare di accumulare più possibile le percentuali di consensi. I Comuni nei quali i cittadini saranno chiamati ad esercitare sulla scheda il diritto di voto per la seconda volta, saranno 15.

Tra questi, due capoluoghi di provincia e 13 città di varie Regioni. Partendo dall’Abruzzo, il centro nel quale non è stata raggiunta la maggioranza è Ortona, mentre in Basilicata saranno gli elettori di Matera a dover tornare di nuovo a votare al ballottaggio. In Calabria Lamezia Terme, in Campania il comune di Volla, in Puglia Taranto, Massafra, Orta Nova e Triggiano. Al centro restano nel Lazio Fiano Romano e Sant’Elpidio a Mare nelle Marche. Al Nord invece c’è la Lombardia con Cernusco sul Naviglio e Saronno.

Ballottaggio Elezioni Comunali 2025: tutti i candidati sindaco dei Comuni al secondo turno

Elezioni Comunali 2025, per il secondo turno di ballottaggio la scelta sarà ristretta ai due principali candidati che hanno ottenuto più voti, supportati per l’occasione anche da liste alleate come previsto dall’apparentamento. Vediamo quali sono i nomi e i partiti degli aspiranti sindaci. In Abruzzo, per Ortona la sfida sarà tutta di centro destra tra Angelo Di Nardo di FdI e Nicola Fratino di FI.

A Matera, in Basilicata tra Roberto Cifarelli del centrosinistra Antonio Nicoletti di centrodestra, in Campania a Volla saranno Lino Donato del centrodestra e Giuliano Di Costanzo per il centrosinistra. Mentre i candidati a Lamezia Terme sono: Mario Murone (FI, Lega e FdI) e Doris Lo Moro (PD, M5S, Azione), in Puglia, a Massafra: Giancarla Zaccaro (Udc e Civiche) e Emanuele Fisicaro (FI, FdI), a Orta Nova: Dino Tarantino (centrodestra) e Domenico Di Vito (Liste civiche), a Triggiano: Mauro Battista (Liste civiche) e Giuseppe Toscano (M5S, Civiche), mentre a Taranto il ballottaggio è tra Piero Bitetti del centrosinistra e Francesco Tacente (Lista civica, Lega, Udc).

In Lombardia sono due i comuni al secondo turno, Saronno, dove la scelta è tra Rienzo Azzi (Lega, FI, FdI) e Ilaria Pagani (PD, Liste civiche) e Cernusco sul Naviglio con Paola Colombo per il centrosinistra e Claudio Mereghetti di centrodestra. Nel Lazio, a Fiano Romano si sfideranno Ottorino Ferilli di centrosinistra e Davide Santonastaso presentato con le liste civiche. Infine nel comune di Sant’Elpidio a Mare nelle marche, dove i due candidati a sindaco sono: Gionata Calcinari (Liste Civiche con FI, FdI Lega e Noi Moderati) e Rossano Orsili (PD, Base Popolare).