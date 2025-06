Si avvicina il momento in cui potremo – forse finalmente – sapere i risultati del ballottaggio elezioni comunali e dei referendum 2025, che nelle ultime ore hanno chiamato al voto l’intero corpo elettorale italiano per i quesiti referendari e una minima parte dei comuni che, nel primo turno elettorale – quello che si è tenuto tra domenica 25 e lunedì 26 maggio –, non sono riusciti a trovare una quadra per il sindaco e il consiglio comunale: risultati – quelli che conosceremo a breve – che saranno in entrambi i casi definitivi, dato che le consultazioni referendarie non prevedono secondi turni e le comunali hanno un limite fissato proprio a due votazioni, oltre le quali interviene la legge per mettere la parola fine.

BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2025, PRIMO TURNO SARDEGNA/ Diretta risultati affluenza Matera, Lamezia Terme

Prima di arrivare a ciò che tutti vi starete chiedendo – ovvero quando si potrà sapere l’esito delle consultazioni –, è importante fare un passo indietro per ricordarvi che, se da un lato tutti gli elettori sono chiamati al voto per i referendum 2025 (in materia di cittadinanza e lavoro), dall’altro lato il ballottaggio elezioni comunali si terrà solamente in una piccola parte dei 117 comuni al voto a maggio: in particolare ci saranno Matera e Taranto, ma anche Cernusco sul Naviglio, Saronno, Lamezia Terme, Massafra e altri 13 comuni superiori ai 15.000 abitanti.

Come si vota alle Elezioni Comunali Sardegna 2025/ Scheda Nuoro: voto disgiunto e ballottaggio, come funziona

Quando si sapranno i risultati del ballottaggio elezioni comunali e del referendum 2025: gli orari e la diretta dello spoglio

Venendo a noi, prevedere ora quando si potranno sapere i risultati delle consultazioni elettorali e referendarie è abbastanza complesso: tendenzialmente, in questi casi, nei comuni con il doppio voto si darà priorità agli scrutini delle consultazioni amministrative, passando poi a quelle referendarie; mentre in tutti gli altri, subito dopo la chiusura delle urne, si procederà allo spoglio delle schede con i quesiti abrogativi ormai (si spera) ben noti.

La conseguenza è che gli esiti del ballottaggio elezioni comunali e dei referendum 2025 potremo conoscerli (anche a seconda di quanti elettori si sono effettivamente presentati alle urne) non prima della serata di oggi; mentre, molto più probabilmente, gli esiti effettivamente definitivi si sapranno solamente nella prima mattinata di domani. Se volete seguire la diretta dello spoglio, potete farlo grazie all’apposito articolo che abbiamo pubblicato tra queste pagine oppure anche con il portale ufficiale Eligendo.

Come si vota al ballottaggio Elezioni Comunali 2025/ Regole Taranto Matera e 13 Comuni: apparentamento scheda