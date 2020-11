Ballottaggio elezioni Comunali Sardegna 2020/ Risultati Nuoro, Porto Torres e Quartu

Lo scorso 25 e 26 ottobre non erano arrivati risultati definitivi e così da ieri sono in corso le Elezioni Comunali 2020 nei 3 centri della Sardegna andati al ballottaggio due settimane fa: si vota a Nuoro – unico capoluogo di provincia al secondo turno – Porto Torres e Quartu Sant’Elena. Si è votato ieri fino alle 23 (un’ora dopo il coprifuoco imposto dalle nuove regole del Dpcm sulla zona gialla), e oggi è possibile ancora recarsi alle urne fino alle ore 15: la diretta dello spoglio e dei risultati su chi verrà eletto sindaco arriverà con ogni probabilità entro sera, con aggiornamenti che troverete su queste pagine oltre che sui singoli portali online dei Comuni al voto. Un dato che emerge su tutti – complice anche il complicato periodo tra Covid e restrizioni economiche – è che in Sardegna l’affluenza è di fatto crollata: Porto Sant’Elena fino alle 23 di ieri ha visto solo il 32,86% degli aventi diritto recatisi ai seggi, peggio ancora Nuoro dove l’affluenza si è fermata al 30,06%, ancora più in basso Quartu dove solo il 29,3% ha votato per il ballottaggio tra i due candidati.

BALLOTTAGGIO COMUNALI SARDEGNA: NUORO E LE ALTRE SFIDE

In attesa dei risultati definitivi in arrivo questo pomeriggio, entriamo nel cuore delle sfide per questi ballottaggi Elezioni Comunali in Sardegna dell’8-9 novembre 2020: a Nuoro il sindaco uscente Andrea Soddu (area Centrosinistra) corre per la riconferma sostenuto da Italia in Comune, socialisti e Centro Democratico. Lo sfida Pietro Sanna, architetto e capo della coalizione di Centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc) assieme ai Riformatori, Sardegna 20-20 e Psd’Az (il partito del Governatore sardo Solinas). Dopo i risultati del primo turno a Nuoro nessuno dei due candidati sindaco ha chiesto-ottenuto apparentamenti con altre liste non entrate al ballottaggio: 28% per Soddu, 24,4% per Sanna, mentre restano fuori il Pd con Carlo Achille Stefano Prevosto (11% due settimane fa) e il Movimento 5 Stelle di Murgia (6,1%). Fuori dalla sfida anche la Sinistra di Bidoni, le liste civiche di Offedu e Guccini.

PORTO TORRES

A Porto Torres il ballottaggio è invece una sfida tra Centrosinistra e Centrodestra per succedere al primo cittadino M5s Sean Wheeler: dopo i risultati del primo turno, il Centrodestra con Alessandro Pantaleo è in vantaggio (39,1%) contro il candidato del Csx Massimo Mulas (26%). Fuori di un soffio dal secondo turno Salvatore Franco Satta con liste civiche e Progressisti (24%) mentre il Movimento 5 Stelle che pure governava Porto Torres si ritrova con il solo 10,7% ottenuto dal candidato Sebastiano Costantino Simone Sassu. Qui però la situazione potrebbe precedere un “sorpasso” del Centrosinistra visto che la coalizione di Satta si è apparentata a Mulas: per Pantaleo dunque la sfida è trovare altri voti oltre a quelli di Psd’Az, Lega, Cambiamo!, Civica popolare, Fi, FdI e i Riformatori che già lo sostengono

QUARTU SANT’ELENA

Infine il ballottaggio in Sardegna vede il terzo e ultimo Comune al voto, Quartu Sant’Elena: il consulente del Presidente Solinas, Christian Stevelli, è il candidato del Centrodestra e si presenta sostenuto da ben 10 simboli, ovvero Psd’Az, Fratelli d’Italia, Sardegna Forte, Quartu nuova, Sardegna 20Venti, Io sono Quartu, Riformatori, Lega, Forza Italia, Noi per Quartu. A sfidarlo è Graziano Milia di area Centrosinistra, già sindaco a Quartu dal 1993 al 2001, oltre che presidente della provincia di Cagliari tra il 2005 e il 2011: a sostegno Lista Milia sindaco Q!, Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena, Socialisti e democratici, Movimento civico, Quartu lavoro e impresa, Quartu democratica e solida. Al primo turno due settimane fa Stevelli sfiorò la vittoria con il 44,2%, Milia ottenne il 36,3%, fuori invece la coalizione “ufficiale” del Centrosinistra (Pd, Cambiamo Quartu, Ajo Insieme, Impari Siamo Quartu) con Francesco Piludu (14,6%), ma anche il M5s con Guido Sbandi al 3,3%, Pandolfi all’1% e Grimaldi allo 0,6%.



