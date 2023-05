DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI TURCHIA 2023/ Sfida Erdogan-Kilicdaroglu: gli appelli

Gli ultimi appelli dei candidati per il ballottaggio Elezioni Turchia 2023

Si vota fino alle ore 17 in Turchia, le 16 in Italia, poi sarà una lunga attesa per i risultati del ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu, con il primo in vantaggio dopo l’endorsement incassato dal candidato sconfitto al primo turno Ogan. Compreso il numero dei residenti all’estero, gli aventi diritto sono in tutto oltre 64.1 milioni di persone e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni.

TURCHIA AL VOTO/ "Ecco perché gli elettori di centro possono ancora cambiare la partita"

«Vi chiedo una grande vittoria», è stato l’ultimo appello al voto lanciato ieri dal Presidente uscente Erdogan. Gli ha risposto a tono il leader dell’opposizione di centrosinistra, Kemal Kilicdaroglu, il quale ha esortato a «iniziare il secolo della Turchia con i nostri voti». Sono 322 i parlamentari della coalizione che ha sostenuto il presidente turco, la maggioranza dei 600 seggi che costituiscono il Parlamento di Ankara: 213 invece i parlamentari dell’alleanza di sei partiti che ha sfidato Erdogan sotto la guida di Kemal Kilicdaroglu. Ma saranno i risultati del ballottaggio Elezioni Turchia di oggi a determinare chi realmente governerà e con quale “premio” di maggioranza in Parlamento. (agg. di Niccolò Magnani)

Kilicdaroglu promette di cacciare i rifugiati/ "Erdogan? Vende cittadinanze per voti"

Risultati ballottaggio Elezioni Turchia 2023: Erdogan vs Kilicdaroglu

Per la prima volta in venti anni le elezioni in Turchia saranno decise al ballottaggio. Il primo turno delle presidenziali che si sono svolte domenica 14 maggio non ha visto nessun candidato raggiungere il 50 per cento dei voti necessario per l’elezione, nemmeno il presidente uscente e grande favorito per la vittoria Recep Tayyip Erdoğan. Oggi, domenica 28 maggio 2023, è in programma la sfida delle sfide: alla elezioni Turchia 2023 il Sultano candidato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) dovrà vedersela con Kemal Kilicdaroglu del Partito Popolare Repubblicano (CHP).

Turchia ballottaggio, risultati Elezioni 2023/ Erdogan vs Kilicdaroglu: Ogan decisivo

In attesa di conoscere i risultati del ballottaggio delle elezioni 2023 in Turchia, è possibile dare uno sguardo alla situazione parlamentare. La coalizione a sostegno di Recep Tayyip Erdoğan ha raccolto la maggioranza dei deputati: 322 eletti su 600. Un buon risultato ma insufficiente per modificare la Costituzione, per cui sono necessari 360 deputati. I partiti della coalizione di opposizione, invece, sono a 212 parlamentari. L’Alleanza del lavoro della Libertà si è assicurata i restanti 66 seggi.

Elezioni Turchia 2023, i risultati del primo turno

L’affluenza al primo turno delle elezioni in Turchia 2023 si è attestata all’87,04 per cento. Per quanto riguarda le presidenziali, Recep Tayyip Erdoğan (AKP-MHP-YRP-BBP) ha raccolto il 49,52 per cento per i consensi. Staccato di qualche punto percentuale Kemal Kilicdaroglu (CHP, IYI, SP, DP), fermo al 44,88 per cento. Niente da fare per gli altri due candidati: Sinan Ofgan (indipendente, sostenuto da Alleanza Ancestrale) al 5,17 per cento e Muharrem Ince (Partito della Patria) allo 0,43 per cento.

Per quanto concerne le parlamentari, il partito che ha raccolto più consensi è il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) con il 35,63 per cento (268 seggi). Subito dietro il Partito Popolare Repubblicano (CHP) con il 25,35 per cento (169 seggi). Poi il Partito del Movimento Nazionalista (MHP) con il 10,08 per cento (50 seggi), il Buon Partito (IYI) con il 9,69 per cento (43 seggi) e il Partito dei Verdi e del Futuro di Sinistra (YSGP) con l’8,83 per cento (61 seggi). Tutti gli altri partiti con percentuali al di sotto del 3 per cento.

Risultati Elezioni Turchia 2023, gli appelli al voto

“Siamo chiaramente in testa”, ha tenuto a precisare Recep Tayyip Erdoğan subito dopo il primo turno e ha immediatamente rimarcato di essere pronto a rispettare l’esito del ballottaggio, non lesinando stoccate al rivale: “Vorrei chiedere a tutti i miei fratelli e le mie sorelle che andranno alle urne il 28 maggio di farsi queste domande: sono rispettabili coloro che promettono case gratis prima delle elezioni e cercano di cacciare di casa i terremotati?”. Il presidente uscente ha inoltre invocato un record di voti per consentirgli la vittoria. Kemal Kilicdaroglu, invece, ha alzato i toni sui migranti in vista del secondo turno: “Non abbiamo trovato questa patria per strada. Non la lasceremo in preda alla mentalità di chi ha messo tra noi 10 milioni di profughi irregolari. Abbiamo detto che ‘il confine è onore'”. Nonostante ciò, il nazionalista Sinan Ogan ha annunciato il proprio appoggio al presidente uscente: “Crediamo che la nostra decisione sarà la decisione giusta per il nostro paese e la nostra nazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA