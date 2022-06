Ballottaggio Lucca 2022, due ipotesi nuovo Consiglio/ Raspini o Pardini: i seggi

ELEZIONI COMUNALI LUCCA 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI LISTE

Le elezioni comunali 2022 a Lucca non hanno dato un verdetto certo al primo turno. Francesco Raspini ha infatti ottenuto il 42.65% delle preferenze con 15.244 voti, seguito da Mario Pardini con il 34.35% e 12.278 voti. Saranno loro due a giocarsi il ruolo di sindaco al ballottaggio. Al terzo posto, fuori dai giochi, Fabio Barsanti, che ha ottenuto il 9.46% delle preferenze. Il nome di chi guiderà la città per i prossimi cinque anni si deciderà il 26 giugno. In quella data conosceremo anche la composizione dei seggi eletti per il nuovo Consiglio Comunale.

Ballottaggio Parma 2022, due ipotesi nuovo Consiglio/ Guerra o Vignali: i seggi

Ma quali sono i partiti che hanno ricevuto più voti in questa elezioni comunali a Lucca? Tra i partiti che sostengono Francesco Raspini, supportato dal centrosinistra, in prima linea c’è il Partito Democratico con il 17.17%. Segue Lucca Futura con il 9.99%, Sinistra con Lucca Civica Ecologista con il 5.87%, Lucca è un grande noi con il 4.88% e Lucca è Popolare con il 4.47%. Ultima lista tra quelle di centrosinistra Europa Verde con il 2.05%. Tra le liste di Pardini, Fratelli d’Italia ha ottenuto il 12.05%, seguito da Lucca 2032 al 10.11%. La Lega ha preso il 6.61%, Forza Italia il 3.66% e Centrodestra per Lucca l’1.09.

M5s, Tribunale Napoli rigetta ricorso anti-Conte/ Confermato leader: “abbiamo vinto”

RASPINI O PARDINI: LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA

Al ballottaggio si deciderà dunque il nuovo sindaco ma non solamente. Si andrà a delineare anche il nuovo Consiglio Comunale che sarà diverso a seconda di chi andrà a vincere. In base a chi sarà infatti il vincitore di queste elezioni tra Raspini e Pardini, centrosinistra e centrodestra potrebbero avere la maggioranza in Consiglio.

Consiglio Comunale Lucca con Raspini Sindaco

Se dovesse trionfare Raspini al secondo turno, il nuovo Consiglio sarebbe formato, oltre che dal sindaco, da 8 consiglieri Pd, 5 di Lucca Futura, 2 di Sinistra Con Lucca, 2 di Lucca è un grande noi e Lucca Civica e Lucca è Popolare e uno di Europa Verde. A Raspini andrebbero dunque 20 seggi più lui stesso. Per l’opposizione entrerebbero invece in consiglio, oltre ai candidati sindaco Mario Pardini, Fabio Barsanti, 3 consiglieri di Fratelli d’Italia, 3 di Lucca 2032, 2 della Lega, 1 di Forza Italia e 1 di Difendere Lucca. Il Consiglio sarebbe così composto:

Ballottaggio Monza 2022, ipotesi nuovo Consiglio/ Allevi o Pilotto: i possibili seggi

– Francesco Raspini

– 8 per il PD: Alfarano, Mammini, Martini, Del Greco, Marchi, Battistini, Guidotti, Giannini

– 5 per Lucca Futura: Lorenzoni, Olivati, Stefani, Piantanida, Borselli

– 2 per Sinistra con Lucca: Bianucci e Giglioli

– 2 per Lucca è un grande noi: Vietina e Begliuomini

– 2 per Lucca Civica e Popolare: Simi e Barsella

– 1 per Europa Verde: Casella

Opposizione:

– Mario Pardini

– Fabio Barsanti

– 3 per Fratelli d’Italia: Testaferrata, Fava e Pierotti

– 3 per Lucca 2032: Consani, Torrini, Granucci

– 1 per Lega: Minniti

– 1 per Forza Italia: Di Vito

– 1 tra Pierotti, Azzarà, Mia Pisano e Veronesi

Consiglio Comunale Lucca con Pardini Sindaco

In caso di successo di Pardini al secondo turno, invece, la maggioranza sarebbe formata da 8 consiglieri di Fratelli d’Italia, 6 di Lucca 2032, 4 della Lega e 2 di Forza Italia. L’opposizione avrebbe invece i sindaci Raspini e Barsanti, 3 consiglieri Pd, 3 di Lucca Futura, 1 per Sinistra Con, 1 per Lucca è un Grande Noi, 1per Lucca Civica, 1 per Lucca è popolare e 1 per Difendere Lucca.

– Mario Pardini

– 8 per Fratelli d’Italia: Testaferrata, Fava, Pierotti, Nicodemo, Carnini, Da Prato, Maltese, Collodi

– 6 per Lucca 2032: Consani, Torrini, Granucci, Pierini, Panelli, Pera

– 4 per Lega: Minniti, Azzarà, Pasquinelli, Fagnani

– 2 per Forza Italia: Di Vito, Ricci

Opposizione:

– Francesco Raspini

– Fabio Barsanti

– 3 per il PD: Alfarano, Mammini, Martini

– 3 per Lucca Futura: Lorenzoni, Olivati, Stefani

– 1 per Sinistra con Lucca: Bianucci

– 1 per Lucca è un grande noi: Vietina

– 1 per Lucca Civica e Popolare: Simi

– 1 per Difendere Lucca: Pisano

LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia











© RIPRODUZIONE RISERVATA