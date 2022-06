Ballottaggio Monza 2022, ipotesi nuovo Consiglio/ Allevi o Pilotto: i possibili seggi

ELEZIONI COMUNALI MONZA 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI LISTE

Ha sfiorato la vittoria al primo turno ma Dario Allevi, sindaco uscente di Monza, non è riuscito a ripetere i risultati delle precedenti Elezioni Comunali: servirà il ballottaggio contro Paolo Pilotto domenica 26 giugno per decretare nuovo sindaco, consiglieri eletti e rapporti di forza nei seggi del prossimo Consiglio Comunale di Monza.

La sfida è tutta tra le due coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra, un “bipolarismo” che permea i risultati del primo turno alle Amministrative monzesi: la coalizione a sostegno di Dario Allevi Sindaco ha preso il 47,12% con 20.891 preferenze totali, ripartiti nei seguenti risultati lista per lista. Forza Italia al 16,32%, FdI 12%, Noi con Dario Allevi 10,49%, Lega 7,96%; di contro, Pilotto ha preso il 40,08% (17.767 preferenze) ottenendo il 25,7% dalla lista Pd, 4,81% Pilotto Sindaco, 3,55% LabMonza, 2,16% Azione-Calenda, 1,67% ItaliaViva-Psi, 1,36% Possibile, 1,09% Europa Verde. Restano al momento fuori dai giochi Paolo Piffer (Civicamente 5,78%) e gli altri candidati Ambrogio Moccia, Daniela Brambilla, Alberto Mariani, Carlo Chierico, Sandro Belli, Michele Anastasia. Risultati spoglio Monza – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

ALLEVI O PILOTTO? LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE MONZA

Il 26 giugno dunque sarà possibile capire non solo chi sarà eletto sindaco ma chi, in base proprio ai risultati del ballottaggio, potrà garantirsi la maggioranza in Consiglio Comunale, sempre in base ai dati raccolti da liste e preferenze consiglieri al primo turno. Di seguito le due opposte ipotesi di Consiglio Comunale con relativi rapporti di forza tra i potenziali consiglieri eletti (con tutti i nomi in “lizza” in ordine decrescente dei più votati):

Consiglio Comunale Monza con Allevi Sindaco

Maggioranza: 20 seggi +1

– 7 Forza Italia: Massimiliano “Max” Longo, Pierfranco Maffé, Martina Sassoli, Francesco Cirillo, Alessandro Scotti, Vito Santese, Gherardo Brunetti. Primo subentro: Marco Ferrari

– 5 FdI: Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Monguzzi, Ilaria Adamo, Marianna Gaspero. Primo subentro: Rosario Gennaro

– 5 Noi con Dario Allevi: Stefano Galbiati, Desiree Merlini, Adalberto Spadari, Giacomo Mosca e Edda Maria Vernò. Primo subentro: Carlo Cappuccio

– 3 Lega: Simone Villa, Federico Arena, Salvatore Russo. Primo subentro: Federica Mosconi

– 1 Allevi Sindaco

Opposizione: 10 seggi + 2

– 8 Pd: Marco Lamperti, Egidio Riva, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara, Marco Pietrobon, Cherubina Bertola

– 1 Lista Pilotto: Sergio Visconti

– 1 LabMonza: Arianna Bettin

– 1 Paolo Pilotto candidato

– 1 Paolo Piffer candidato

Consiglio Comunale con Pilotto Sindaco

Maggioranza: 20 seggi +1

– 15 Pd: Marco Lamperti, Egidio Riva, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara, Marco Pietrobon, Cherubina Bertola, Stefano Toselli, Donatella Paciello, Andreina Fumagalli, Maria Giovanna Porro, Leonardo Braccio, Lorenzo Gentile, Francesca Dell’Aquila. Primo subentro: Angelo Luigi Imperatori

– 2 Pilotto Sindaco: Sergio Visconti, Ilaria Guffanti. Primo subentro: Fabio Clarotto

– 2 LabMonza: Arianna Bettin, Lorenzo Spedo

– 1 Azione: Tullio Parrella

– 1 Paolo Pilotto sindaco

Opposizione: 10 seggi + 1

– 4 Forza Italia: Massimiliano “Max” Longo, Pierfranco Maffé, Martina Sassoli, Francesco Cirillo

– 3 FdI: Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Monguzzi

– 2 Noi con Dario Allevi: Stefano Galbiati, Desiree Merlini

– 1 Lega: Simone Villa

– 1 Dario Allevi candidato











