Ballottaggio Parma 2022, due ipotesi nuovo Consiglio/ Guerra o Vignali: i seggi

I risultati delle elezioni comunali 2022 hanno consegnato a Parma una situazione ancora incerta, che troverà piena risoluzione unicamente nel ballottaggio in programma domenica 26 giugno 2022: Michele Guerra e Pietro Vignali accedono al secondo turno che andrà a sancire, giocoforza, la composizione dei seggi eletti per il nuovo Consiglio comunale, assegnando chiaramente il governo cittadino all’uno o all’altro candidato per il prossimo quinquennio.

candidato del Centrosinistra, capace di racimolare con il 44,18% delle preferenze (32.567 voti), frutto dei dati delle liste in suo sostegno: Pd 24,24%, Effetto Parma con Pizzarotti 8,48%, Michele Guerra sindaco 7,61%, Parma la Sinistra coraggiosa 2,62%, Onda progressista liberale ecologista referendaria 1,12% e Italia Viva-PSI-Centro Democratico 0,96%. Per contro, Vignali – 21,25% con 15.666 voti di preferenza – ha ottenuto l’appoggio di queste liste: Vignali Sindaco 13,03%, Lega Salvini Premier 4,14%, Forza Italia-UdC-Noi con l’Italia-Il popolo della famiglia-Italia al centro con Toti-Partito Europei Liberali 2,63%, Sicurezza e decoro per quartieri e frazioni 0,80% e Ambiente e salute 0,40%. Risultati spoglio Parma – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia I risultati del primo turno hanno evidenziato il predominio del, capace di racimolare con il, frutto dei dati delle liste in suo sostegno:24,24%, Effetto Parma con Pizzarotti 8,48%, Michele Guerra sindaco 7,61%, Parma la Sinistra coraggiosa 2,62%, Onda progressista liberale ecologista referendaria 1,12% e Italia Viva-PSI-Centro Democratico 0,96%. Per contro,– 21,25% con 15.666 voti di preferenza – ha ottenuto l’appoggio di queste liste:13,03%, Lega Salvini Premier 4,14%, Forza Italia-UdC-Noi con l’Italia-Il popolo della famiglia-Italia al centro con Toti-Partito Europei Liberali 2,63%, Sicurezza e decoro per quartieri e frazioni 0,80% e Ambiente e salute 0,40%.

GUERRA O VIGNALI? LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE PARMA

In attesa dei risultati definitivi in arrivo solo con il ballottaggio del 26 giugno, le elezioni comunali 2022 a Parma vedono al momento due possibili ipotesi di composizione del nuovo Consiglio comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri più votati e i dati finali delle liste al primo turno. Di seguito le due opposte ipotesi di Consiglio con relativi rapporti di forza tra i potenziali consiglieri eletti (e tutti i nomi in “lizza”):

Consiglio comunale Parma con Guerra Sindaco

Maggioranza: 20 seggi

– 12 Pd: Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Manuel Marsico, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi, Sandro Maria Campanini, Alicia Maria Carrillo Heredero detta Carrillo, Gabriella Corsaro, Caterina Conforti, Alessandra Tazzi, Stefano Cantoni, Giulio Guatelli

– 4 Effetto Parma: Marco Bosi, Michele Alinovi, Oronzo Pinto, Cristian Salzano

– 3 Guerra Sindaco: Antonio Nouvenne, Leonardo Spadi, Saba Giovannacci detto Saba

– 1 Sinistra Coraggiosa: Anna Rita Maurizio

– 1 il sindaco Guerra

Opposizione: 12 seggi

– 3 Vignali Sindaco: Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini

– 1 Lega: Laura Cavandoli

– 1 Forza Italia: Laura Schianchi

– 1 candidato Pietro Vignali

– 1 Civiltà Parmigiana: Maria Federica Ubaldi

– 1 Ora con Dario Costi Sindaco: Serena Brandini

– 1 candidato Dario Costi

– 1 candidato Priamo Bocchi

– 1 candidato Enrico Ottolini

Consiglio comunale Parma con Vignali Sindaco

Maggioranza: 20 seggi

– 14 Lista Vignali Sindaco: Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini, Marco Osio, Andrea Aiello, Paolo Peschiera, Luigi Tomaselli, Cristina Zarotti, Mario Taliani, Matteo Barozzi, Stella Piazza, Gabriele Andreetti, Cristina Conti, Federico Giacomazzi

– 4 Lega: Laura Cavandoli, Emiliano Occhi, Andrea Bettati, Maurizio Campari

– 2 Forza Italia: Laura Schianchi, Leonardo Cassinelli

– 1 il sindaco Vignali

Opposizione: 12 seggi

– 5 Pd: Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Manuel Marsico, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi

– 2 Effetto Parma: Marco Bosi, Michele Alinovi

– 1 Guerra Sindaco: Antonio Nouvenne

– 1 candidato Michele Guerra

– 1 Civiltà Parmigiana: Maria Federica Ubaldi

– 1 candidato Dario Costi

– 1 candidato Priamo Bocchi

