Ballottaggio Verona 2022, due ipotesi nuovo Consiglio/ Sboarina o Tommasi: i seggi

I risultati delle Elezioni Comunali 2022 hanno consegnato a Verona una situazione prevista alla vigilia ma comunque molto intricata da sbrogliare nel ballottaggio che si terrà domenica 26 giugno 2022: Damiano Tommasi e Federico Sboarina accedono al secondo turno che segnerà, inevitabilmente, la composizione dei seggi eletti per il nuovo Consiglio Comunale oltre che la guida della città per i prossimi 5 anni.

Il “testa a testa” in casa Centrodestra è stato vinto dal sindaco uscente, sostenuto da Lega e FdI, mentre lo sconfitto Flavio Tosi (Forza Italia e centristi) potrebbe a questo punto divenire l’ago della bilancia decisivo per cambiare le sorti delle Comunali Verona 2022 da una parte piuttosto che dall’altra. I risultati del primo turno hanno infatti evidenziato che il candidato del Centrosinistra parte in vantaggio con il 39,77% delle preferenze (42.9171 voti), frutto dei dati delle liste in suo sostegno: Lista Tommasi 15,96%, Pd 13,07%, Tra Guard Di 5,54%, Sinistra Ecologista 2,54%, Europa Verde 1,26%, Azione Calenda +Europa 1.05%. Di contro, il sindaco uscente Sboarina – 32,71% con 35.337 voti di preferenza – ha ottenuto l’appoggio di queste liste: FdI 11,94%, Sboarina Sindaco 7,32%, Lega 6,6%, Coraggio Italia 5,24%, Verona al Centro 1,24%, Noi con l’Italia 1,1%. Decisivo sarà quindi l’elettorato pro-Tosi che con il 23,87% sarà decisivo per le sorti del ballottaggio: per chi infatti voteranno (e quanti lo faranno) il 10,6% di Lista Tosi, il 4,42% di Fare!, 4,34% di Forza Italia e l’1,93% di Ama Verona? Risultati spoglio Verona – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Scenari Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

TOMMASI O SBOARINA? LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE VERONA

In attesa dei risultati definitivi in arrivo solo con il ballottaggio del 26 giugno, le Elezioni Comunali 2022 a Verona vedono al momento due possibili ipotesi di composizione del nuovo Consiglio Comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri più votati e i dati finali delle liste al primo turno. Di seguito le due opposte ipotesi di Consiglio con relativi rapporti di forza tra i potenziali consiglieri eletti (e tutti i nomi in “lizza”):

Consiglio Comunale Verona con Sboarina Sindaco

Maggioranza: 22 seggi

– 8 FdI: Marco Padovani, Daniele Polato, Massimo Mariotti, Maddalena Morgante, Maria Fiore Adami, Leonardo Ferrari, Maria Cristina Sandrin, Andrea Papadia

– 5 Sboarina Sindaco: Carla Padovani, Rosario Russo, Alessandro Montagna, Paolo Danieli, Fernando Dikson Rodney Mahamalage

– 4 Lega: Nicolò Zavarise, Ilaria Segala, Luca Zanotto, Filippo Rando

– 4 Coraggio Italia: Paolo Rossi, Edoardo Lana, Anna Leso, Daniele Perbellini

– 1 il sindaco Sboarina

Opposizione: 10 seggi

– 4 Lista Tommasi: Veronica Atitsogbe, Jacopo Buffolo, Italo Sandrini, Lorenzo Didonè

– 4 Pd: Federico Benini, Elisa La Paglia, Alessia Rotta, Elisa Dalle Pezze

– 1 Traguardi: Tommaso Ferrari

– 1 candidato Damiano Tommasi

– 2 Lista Tosi: Luigi Pisa, Antonio Lella

– 1 Forza Italia: Alberto Bozza

– 1 candidato Flavio Tosi (se ovviamente non ci saranno apparentamenti al ballottaggio, ndr)

Consiglio Comunale Verona con Tommasi Sindaco

Maggioranza: 22 seggi

– 10 Lista Tommasi: Veronica Atitsogbe, Jacopo Buffolo, Italo Sandrini, Lorenzo Didonè, Paola Poli, Claudio Bassi, Giuseppe Rea, Giacomo Piva, Chiara Stella, Annamaria Molino

– 8 Pd: Federico Benini, Elisa La Paglia, Alessia Rotta, Elisa Dalle Pezze, Carla Agnoli, Stefano Vallani, Michele Bresaola, Carlo Beghini

– 2 Traguardi: Tommaso Ferrari, Beatrice Verzè

– 1 Europa Verde: Fabrizio Pigozzi

– 1 Sinistra Ecologista: Michele Bertucco

– 1 il sindaco Tommasi

Opposizione 10 seggi

– 4 FdI: Marco Padovani, Daniele Polato, Massimo Mariotti, Maddalena Morgante

– 2 Sboarina Sindaco: Carla Padovani, Rosario Russo

– 1 Coraggio Italia: Paolo Rossi

– 1 Lega: Nicolò Zavarise

– 1 candidato Sboarina

– 3 Lista Tosi: Luigi Pisa, Antonio Lella, Barbara Tosi

– 1 Forza Italia: Alberto Bozza

– 1 candidato Tosi











