Balneari in rivolta: “Pronti a non aprire”/ Distanze improponibili, spiagge chiuse?

Uno dei grandi enigmi connessi alla pandemia di Coronavirus riguarda l’utilizzo corretto delle spiagge, tanto che i balneari sono già sul piede di guerra: come racconta “La Repubblica”, Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, ha affermato che “se le indicazioni sulle norme allontana-sdraio passeranno e saranno approvate, molti di noi semplicemente non apriranno”. Un grave problema economico per chi gestisce o possiede gli stabilimenti in riva al mare e anche per l’intero comparto turistico, che rimedia gran parte dei suoi introiti annui puntando tutto sul fascino sempiterno dei litorali italiani. Potrebbero, a questo punto, aprirsi nuovi scenari, con le Regioni pronte a scendere in campo e prendere in mano la situazione, stabilendo in totale autonomia i propri regolamenti sulle norme di distanziamento da rispettare: “I protocolli nazionali sono impraticabili – ha spiegato il governatore della Liguria, Giovanni Toti –; in alcune nostre spiagge qualche bagnante finirà per ritrovarsi da solo”.

BALNEARI PRONTI A TENERE LE SPIAGGE CHIUSE, TOTI: “REGOLE ESAGERATE”

A proposito di Toti: intervenuto poche ore fa sulle frequenze di Radio Capital, il presidente ligure ha provato a fare il punto della situazione proprio su questa questione di ardua soluzione. In merito alle misure preventive previste nel documento tecnico redatto dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità, il governatore ha commentato: “Le norme relative al distanziamento sociale in spiaggia mi sembrano molto ampie… Certo, dovremo avere delle regole e non potremo avere gli ombrelloni ammassati, ma sei metri per quattro di distanziamento tra ombrellone e ombrellone…”. In merito alle richieste avanzate dal PD alla Regione (confronto con i balneari, ndr), Toti ha risposto così: “Vergogna, vergogna, vergogna. Sa il principale partito di Governo a Roma che le linee guida nazionali per le spiagge prevedono distanze tra gli ombrelloni tali da ritenere unanimemente impossibile aprire gli stabilimenti balneari? Sa il principale partito di Governo a Roma che nel decreto Maggio non è prevista alcuna proroga per la Bolkestein? Sanno gli esponenti del Pd che nulla sta facendo il loro Governo per aiutare i sindaci nella gestione delle spiagge libere?”.



