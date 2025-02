“Balorda nostalgia” in realtà era “Bastarda…”

Non ha sicuramente inciso il titolo sulla vittoria al Festival di Sanremo 2025, ma col senno di poi si rivela un interessante retroscena la scelta di Olly di cambiarlo prima di prender parte alla kermesse. Non è “Balorda nostalgia“, infatti, il titolo originale della canzone che ha portato all’Ariston e con cui ha trionfato. Il giovane cantante, che aveva partecipato nel 2023 nella categoria Nuove Proposte, si è presentato due anni dopo tra i “campioni” con una canzone che è stata modificata proprio all’ultimo.

Lo ha rivelato lo stesso Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, poche ore prima dell’ultima serata. In conferenza stampa, infatti, ha raccontato che il brano era stato presentato con il titolo “Bastarda Nostalgia“, poi ha deciso di cambiare il titolo e di usare la parola “balorda” al posto di “bastarda”. Una scelta legata a un punto di riferimento come sua nonna, ha precisato Olly. Infatti, la scelta è ricaduta su “balorda”, perché è un termine che usava proprio lei.

Olly e il cambio titolo prima di Sanremo 2025

Olly ha spiegato di aver sentito la nonna usare il termine “balorda” ogni volta che non le andava di fare qualcosa. “Ho la testa un po’ balorda”, diceva. Un’espressione che è rimasta in testa al giovane artista genovese, che alla fine ha deciso di portare quel particolare, quel ricordo, sul palco dell’Ariston, modificando il titolo.

Un cambiamento comunque coerente con il significato della canzone con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2025, perché il testo parla di una nostalgia che non è sempre un sentimento negativo. Così, anche su suggerimento del coautore Giuli, come ha chiarito nella conferenza stampa pre finale, ha optato per una modifica che avrebbe reso meglio la sfumatura piacevole che voleva dare a quel tipo di sentimento che può essere anche positivo.

