Il testo “Balorda nostalgia” è la canzone su cui Olly ha scommesso in questo Sanremo 2025. Un brano che parla di malinconici ricordi di una relazione e della mancanza delle piccole cose quotidiane di una coppia. Tra la speranza di ritornare insieme e la consapevolezza che nulla potrà mai più essere come prima perché la storia è ormai finita, il messaggio che il cantautore genovese vuole trasmettere è proprio quello di immagini nostalgiche di un amore fatto di vita vissuta e dettagli semplici, ma che bastavano per essere felici.

Olly, dato già da prima dell’inizio della gara tra i favoriti per l’ingresso nei primi tre posti in classifica finale, ha già conquistato il pubblico e guadagnato numerosi consensi dopo le prime puntate, oltre che per il suo stile musicale anche per la sua fresca energia, confermando il grande successo che la canzone presentata sul palco dell’Ariston è destinata ad avere anche in futuro.

Dopo aver ripercorso in sintesi il significato del testo di “Balorda nostalgia“, il brano di Olly al Festival di Sanremo 2025, che parla del ricordo dei momenti belli di una relazione ormai finita. Ecco il testo completo della canzone.

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita

