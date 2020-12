Balotelli al Monza/ Calciomercato, colpaccio di Berlusconi: lunedì la firma!

Mario Balotelli al Monza, ci siamo: lunedì l’attaccante svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare un contratto fino al 30 giugno 2021. Un colpaccio, l’ennesimo, targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: dopo una campagna acquisti di altissimo livello – basti pensare all’acquisto di Kevin Prince Boateng – i brianzoli hanno messo le mani sul classe 1990, reduce dall’esperienza sfortunata con la maglia del suo Brescia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Balotelli ha ricevuto diverse offerte dall’estero nel corso delle scorse settimane, a partire dalla proposta dei brasiliani del Vasco Da Gama, ma l’ex Inter e Milan ha preferito prendere tempo in attesa di una offerta più allettante proveniente dall’Europa. Offerta che è arrivata negli scorsi giorni, con intesa raggiunta rapidamente tra la dirigenza del club lombardo e l’agente Mino Raiola…

BALOTELLI-MONZA, IL COLPACCIO FIRMATO BERLUSCONI

Mario Balotelli sarà l’uomo in più del Monza di Brocchi, che si è posto l’obiettivo di centrare la Serie A al primo colpo. Oggi è andato in scena l’incontro decisivo tra Galliani e Raiola, ha evidenziato l’agente Mino Raiola, senza dimenticare che Balotelli nel corso degli ultimi mesi non è rimasto fermo: in attesa di nuova sistemazione, il 30enne si è allenato con il Franciacorta, compagine di Serie D allenata da Zattarin. Un’occasione importante per il numero 45, chiamato adesso a una stagione da leader: i suoi gol e le sue prestazioni dovranno trascinare i biancorossi, che si trovano nella zona alta della classifica ma a distanza di qualche punto dal primato. Ricordiamo che Balotelli nell’ultima stagione ha raccolto 5 reti in 19 presenze con il Brescia, mentre dal 2016 al 2019 ha messo a segno 41 gol in 76 presenze con Nizza e Olympique Marsiglia.



