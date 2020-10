Balotelli: “Dayane mi vuole dentro ma poi dice basta, mi fai male”/ Gaffe shock al GF

Grave gaffe che non è passata inosservata quella commessa da Mario Balotelli in diretta al Grande Fratello Vip. Il calciatore ha fatto il suo ingresso in Casa per salutare il fratello Enock ma non è passata inosservata ai suoi occhi Dayane Mello, sua ex fiamma. Dopo un saluto e un’occhiata, Mario è tornato a concentrarsi sul fratello, chiacchierando e scherzando con lui. Poi Signorini ha lanciato la domanda bomba: “Entreresti nella Casa come concorrente?” Di fronte al tentennamento di Balotelli, Alfonso ha allora posto la domanda a Dayane che ha risposto positivamente. “Mario hai visto? Dayane ha detto che ti vorrebbe dentro!” ha allora detto Signorini, lanciando l’assist alla brutta battuta di Balotelli.

Mario Balotelli e la brutta frase nei confronti di Dayane Mello

“Dayane mi vuole dentro? Si ma poi dice ‘basta, basta, mi fai male'” è stata la battuta di Mario Balotelli. Parole che hanno lasciato letteralmente di sasso Dayane Mello, che non è riuscita a rispondere, e hanno creato un momento di gelo e imbarazzo tra i concorrenti. Nessuna parola, però, da parte di Signorini che pare non essersi accorto della gaffe. Se n’è certamente accorto il web che è letteralmente indignato per la frase del calciatore. Dopo un momento di sorpresa, tornati in Casa Dayane ha poi cercato di sminuire quanto accaduto con Mario: “Lui è così, fa queste battute non fa niente, ci vogliamo tanto bene. Noi poi abbiamo confidenza, ci conosciamo da 10 anni…”, ha tagliato corto.

“Mi vuole dentro però dopo dice ‘Basta, basta, fai male!’”. Mi auguro che l’unico che non ha capito sia #Signorini. Va bene tutto ma dopo questa #Balotelli avrebbe dovuto prendere un bel ceffone in faccia e basta. #GFVip #GrandeFratelloVip — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) October 23, 2020

“Dayane ti vuole dentro” “ Ma se poi dice basta basta che mi fai male”….complimenti a Balotelli per il garbo e la raffinatezza #GFVIP — ǟռɖʏ ɖɛ ɮʟǟռƈɦɛ (@AndyDeBlanche) October 23, 2020





