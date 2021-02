Balotelli infuriato per frase razzista Alda D’Eusanio/ “Fuori dal Gf e mai più in tv”

Mario Balotelli è andato su tutte le furie per lo scivolone piuttosto grave fatto da Alda D’Eusanio, la nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A tavola con gli altri concorrenti, rivolgendosi a Carlotta Dell’Isola, la presentatrice si è lasciata scappare una frase non esattamente “politically correct”. “Perchè tu vedi qualche negr* da queste parti?” ha detto la D’Eusanio. Una parola sbagliatissima il cui sfondo razzista è chiarissimo. Così la gieffina fresca fresca è finita catapultata nell’occhio del ciclone e rischia l’eliminazione dal reality show.

Balotelli non è rimasto a guardare e ha subito detto la sua sull’accaduto. “Mio fratello mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia, perchè questo tipo di persone esistono ancora?”. Anche l’ex gieffino Enock Barwuah, reduce dalla scorsa edizione del reality, ha infatti sottolineato la gravità dell’accaduto. “Ancora una volta nel contesto del Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Non deve passare inosservato”. Le parole di Barwuah non sono cadute nel vuoto e in tanti sui social si sono scagliati contro la D’Eusanio. Che ora rischia davvero grosso di essere espulsa dalla casa più spiata d’Italia.

BALOTELLI DURISSIMO: “PERSONE COSÌ MAI PIÙ IN TELEVISIONE”

Il famoso attaccante bresciano non è certo stato morbido nel sottolineare l’accaduto. “Perché fa ridere questa battuta? – ha scritto Mario Balotelli sui social – Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?”. Non è chiaro cosa intenda con sanzioni a vita, certo è che il commento della D’Eusanio lo ha mandato su tutte le furie. Parole dure anche quelle pronunciate da Enock Barwuah. “Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della squalifica – ha scritto in un post – ma sicuramente non deve passare inosservato”. E poi ha rincarato la dose “Inutile squalificare una persona che quando esce si gira tutti i programmi televisivi perchè tanto sarà così. Tu in televisione non ci vai più. Figuriamoci cosa dici fuori dalle telecamere”. Non è stato un esordio dei migliori quello di Alda D’Eusanio, e non è detto che dopo uno scivolone così riesca a riacquistare la fiducia del pubblico.



