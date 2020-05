Balotelli/ Mario diserta gli allenamenti: è caso? Sui social avverte “Smettete di..”

Pubblicità

E’ caso in casa Brescia per il futuro oltre che il presente di Mario Balotelli. L’attaccante che pure da tempo è visto in uscita dal club di Cellino nella prossima finestra di calciomercato, pare che continui a disertare il campo di allenamento, preferendo allenamenti solo domestici. Per la precisione, sarebbero già otto i giorni in cui SuperMario ha disertato i campi sportivi e la cosa comincia a creare una certa confusione tra tifosi e appassionati. Pur ricordando che al momento per il Brescia gli allenamenti solo sono facoltativi (e che ancora non sono stati effettuati test molecolari e tamponi per giocatori e staff), e che già due giocatori come Bisoli e Viviano, su accordo con il club sono stati esclusi, pure in questi giorni praticamente tutti i calciatori delle rondinelle hanno timbrato il cartellino: tutti tranne Mario Balotelli, sul quale dunque si sta creando un caso, come ha riportato oggi il quotidiano Tuttosport.

Pubblicità

BALOTELLI IN USCITA DAL BRESCIA, LUI AVVERTE SUI SOCIAL: SMETTETE DI…

Certo L’assenza di Mario Balotelli si fa notare: sia per il valore del personaggio, che ovviamente anche per le tante indiscrezioni di calciomercato che lo riguardano da vicino. Niente allenamenti con il club, rapporto con Cellino al minimo e tante pretendenti al suo cartellino, pronte a farsi avanti: facile dunque pensare, come ci riporta Tuttosport, che il futuro del giocatore non sia più a Brescia. Ecco che allora non possiamo scordare gli interessi di Vasco da Gama e Galatasaray per il cartellino di SuperMario: i due club si erano già da tempo fatti avanti con il suo procuratore, Mino Raiola e forse in tal senso qualcosa si sta giù muovendo. Ma oltre alla confusione, il caso montato sugli allenamenti e le indiscrezioni sul proprio futuro, ecco che torna a mettere tutti in riga lo stesso SuperMario, tramite i social. Il giocatore solo pochi istanti fa, con una stories sul proprio profilo Instagram in cui si legge di un articolo uscito proprio sul “caso Balotelli” ha commentato, in maniera stringata, ma che non ammette fraintendimenti: “Smettete di dire putt*ate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA