Balotelli-Montella, lite furiosa in campo/ Video Turchia, urla e rissa sfiorata

Mario Balotelli e Vincenzo Montella si sono resi protagonisti di una lite furiosa in Turchia sul campo da calcio, tanto che il video della rissa sfiorata tra i due è rapidamente divenuto virale e ha fatto il giro del mondo, complice il temperamento di SuperMario, non nuovo a episodi di questo tipo. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio l’accaduto. L’Adana Demirspor, squadra allenata da Montella e nella quale milita proprio Balotelli, ha vinto per 1-0 contro l’Umraniyespor, ma pochi istanti dopo il triplice fischio del direttore di gara, tra Montella e Balotelli è scoppiato un battibecco che ha costretto altri membri dello staff e delle due panchine a intervenire per separare i due.

Stando alla ricostruzione fornita dai media turchi, Mario Balotelli avrebbe perso un pallone in modo superficiale durante l’ultimo minuto di gara, offrendo agli avversari l’ultima chance di pervenire al pareggio. Una situazione che ha letteralmente fatto esplodere di rabbia Vincenzo Montella, che l’ha rimproverato severamente e, a gara finita, durante i saluti in campo tra le due squadre e la terna arbitrale, Balotelli avrebbe urlato qualcosa ai danni del tecnico, che ha reagito male e ha inseguito l’attaccante.

MARIO BALOTELLI E VINCENZO MONTELLA, CHE LITE! (VIDEO)

Mario Balotelli e Vincenzo Montella, dicevamo, sono stati tenuti divisi da calciatori e collaboratori dell’ex bomber della Roma e della Sampdoria, letteralmente adirato per l’atteggiamento assunto nei suoi confronti da SuperMario. Poi, il ritorno negli spogliatoi, con la rabbia che soltanto lentamente ha cominciato a sbollire. Non si sa cosa abbia esattamente detto il giocatore al suo mister, ma di certo non aveva l’aria di essere un complimento nei confronti dell’allenatore.

Vincenzo Montella ha commentato così la situazione vissuta con Balotelli: “Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo. Posso solo dire che non è stato all’altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni. Non dirò nient’altro”. Ora il centravanti rischia di finire ai margini della rosa o ci sarà un chiarimento risolutivo tra i due?

Balotelli – Montella Kavgası pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@balotellivekil) August 27, 2022













