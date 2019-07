Balotelli, scommessa con barista a Napoli/ Video “Se ti butti in mare col motorino..”

Un’altra bufera travolge Mario Balotelli, ancora una volta per un video sui social. In vacanza a Napoli, e per nulla preoccupato dal fatto che sia senza contratto dopo l’esperienza al Marsiglia, l’attaccante ha fatto una scommessa con il gestore di un bar di Mergellina. Gli ha offerto duemila euro per buttarsi nell’acqua del porto con il suo motorino. L’uomo ha accettato e si è lanciato in mare a bordo del suo motorino, poi tra gli applausi generali è riemerso. C’erano molti ragazzi infatti ad assistere all’assurda “impresa”. Quindi ha riscosso il premio direttamente dalle mani dell’ex attaccante di Milan e Inter. Il video, come prevedibile, è diventato virale e in poco tempo SuperMario è stato travolto da un’ondata di accuse. Critiche così pesanti che il calciatore è poi intervenuto nelle Instagram Stories per rispondere agli attacchi ricevuti. «Filosofi.. ecco a voi la vespa “inquinante” ripescata». Qualcuno lo aveva infatti accusato di favorire l’inquinamento.

Intanto il futuro di Mario Balotelli è sempre più nebuloso. Il Parma era interessato a riportarlo in Italia, ma si è definitivamente tirato indietro. È stato il presidente del club crociato a spegnere i riflettori su quello che sarebbe potuto essere uno dei colpi di calciomercato dell’estate. Pietro Pizzarotti ha ammesso di aver avuto l’idea di portare Balotelli al Parma, ma di aver poi desistito per ragioni economiche. «Abbiamo provato ad approcciarci, solo che ci siamo resi conto che ha dei costi non accessibili per il Parma. Dispiace perché un giocatore che piace, ma la trattativa non andrà avanti». Ora ci sono le ipotesi Brescia e Fiorentina per SuperMario, che però con quest’altra “balotellata” rischia di confermare che in realtà non è proprio cambiato. Il protagonista del tuffo col motorino intanto esulta per quello che considera un vero e proprio “affare”. Dopo il tuffo ha dichiarato: «Tanto il mio motorino valeva soltanto 600 euro».





