Balotelli dopo 5 partite in totale finisce al Genoa, la reazione del calciatore

Dopo qualche anno non più al top della sua carriera si è tornati a parlare di Super Mario uno dei giocatori italiani di più talento degli ultimi vent’anni ma che durante tutta la sua carriera è stato al centro della cronaca per bravate commesse o dichiarazioni e atteggiamenti non apprezzati dai tifosi o dai suoi allenatori. Balotelli si sfoga sui social dopo l’ennesima esclusione dalla lista dei convocati del Genoa, in cui non rientra da metà gennaio, l’attaccante bresciano era arrivato da svincolato in rossoblù durante il mercato invernale per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, che in quel momento sembrava lontana.

Dal momento del suo arrivo Balotelli è stato impiegato solo in 5 partite ma per un totale misero di 49 minuti, con una media inferiore ai 10 minuti a partita, sicuramente perché non era al top della forma e in grado di sopportare i 90 minuti di gioco ma sicuramente anche per via del suo rapporto difficile con il tecnico del grifone, Patrick Vieira. I due, che si sono conosciuti ai tempi dell’Inter sotto la gestione Mancini quando Mario era un ragazzino, si erano scontrati ai tempi del Nizza quando Vieira era stato nominato allenatore al punto da portare Balotelli a lasciare la squadra che lo aveva rilanciato e andare al Marsiglia.

Balotelli tuona suoi social “Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle”

Balotelli si sfoga con un post nel quale scrive: “Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente mancare di rispetto così”, non ha esplicitamente coinvolto il Genoa o il suo allenatore Vieira ma è evidente che il messaggio fosse rivolto a loro e alle opportunità che non gli stanno venendo concesse. Non si può negare però che la squadra genovese nonostante l’assenza di Super Mario abbia fatto un salto di qualità da quando Vieira si è seduto sulla panchina che ha permesso di raggiungere la salvezza matematica con 7 partite d’anticipo.

Il contratto di Balotelli è in scadenza alla fine dell’anno ed è impossibile pensare che possa rimanere al Genoa anche il prossimo anno, conoscendo il carattere del ragazzo non è difficile ipotizzare che voglia provare a trovare una nuova sfida per la sua carriera, per non concluderla lasciando questo ricordo. Se la sua volontà però dovesse rimanere quella di rimanere in un club di Serie A potrebbe essere difficile anche per un nome importante come il suo trovare una sistemazione, con la conclusione che rimarrebbe nuovamente senza un club per diverso tempo.