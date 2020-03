Balotelli via dal Brescia?/ Calciomercato: sarà addio, già contattato il Galatarasay

Pare che sarà addio tra Mario Balotelli e il Brescia a fine stagione (sempre che il campionato della Serie A ripartirà per chiudere l’annata): questa la bomba che ha lanciato quest’oggi il Corriere della sera, secondo cui il matrimonio tra Superbalo e le Rondinelle sia già arrivato al capolinea, dopo neppure una stagione assieme. Eppure questa estate l’approdo alla maglia biancazzurra del bomber aveva fatto sognare moltissimo i tifosi, impazienti di gioire dei gol dell’attaccante, che di fatto ha vissuto tutta l’infanzia e la giovinezza a Brescia. Dopo però pochi mesi l’idillio sarebbe ben svanito, visti anche i risultati, tutto sommato scarsi, che lo stesso giocatore ha fin qui raccolto. In stagione dopo tutto Balotelli ha spesso seguito le sorti sfortunate del club, arrivando a realizzare appena 5 gol in 19 partite di Serie A e 1409 minuti di gioco: troppo pochi per un attaccante da cui ci si aspettava molto di più.

BALOTELLI VIA DAL BRESCIA: RAIOLA PRENDE CONTATTI CON…

Ecco che allora non ci sorprende poi troppo che Balotelli possa dire addio al Brescia già per la prossima finestra di calciomercato estivo, senza considerare le continue sparate sui social di cui Supermario si è reso protagonista, anche negli ultimi giorni. Insomma, pochi gol, poca corsa e parecchio rumore dei social: troppo per il club delle rondinelle che aveva chiesto a Balotelli ben altro al suo arrivo. A facilitare la separazione poi anche una clausola dEL contratto, per cui lo stesso giocatore sarebbe stato libero di cambiare casacca se il Brescia non avesse ottenuto la salvezza, ipotesi già più che improbabile quando ancora si giocava. Insomma l’addio pare inevitabile a fine stagione: rimane però da capire quale sarà la prossima meta dell’attaccante. Stando sempre a quanto ci racconta il Corriere della sera, pare che in tal senso si sia già mosso il suo procuratore Mino Raiola, che avrebbe preso contatti con i turchi del Galatasaray. Staremo a vedere.



